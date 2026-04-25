الإمارات للدراجات ثانياً في سباق "فويلتا أستورياس"

مدريد في 25 أبريل / وام / حقق الإسباني أدريا بيريكاس، دراج فريق الإمارات – إكس آر جي، المركز الثاني في المرحلة الثانية من سباق فويلتا أستورياس للدراجات الهوائية، التي أقيمت أمس بين يانيس وبولا دي لينا بإسبانيا، ليواصل تألقه في موسمه الاحترافي الأول مع الفريق.

وجاء بيريكاس خلف الكولومبي نايرو كينتانا، دراج فريق موفي ستار، الذي حصد المركز الأول، ليتصدر الترتيب العام للسباق، فيما حل بيريكاس ثانياً بفارق 31 ثانية، في أفضل نتيجة له خلال الموسم الحالي.

وشهدت المرحلة الثانية صراعا قويا بين الدراجين عبر عدة صعودات جبلية، حيث برز كينتانا وبيريكاس كأقوى المتنافسين، وظلا معا في المقدمة لفترة طويلة، قبل أن يتمكن كينتانا من الانفراد بالصدارة في الأمتار الأخيرة، بينما واصل بيريكاس مطاردته حتى خط النهاية.

ومع تبقي مرحلتين على ختام السباق، يحتفظ بيريكاس بحظوظ قوية في المنافسة على القميص الأصفر، مع فارق مريح عن أقرب ملاحقيه في الترتيب العام.

وأعرب بيريكاس عقب نهاية المرحلة عن رضاه بأدائه، مؤكداً أن السباق كان صعباً للغاية، لكنه شعر باستجابة جيدة من قدميه، مشيراً إلى أن الفريق قدم أداءً مميزًا رغم تعرض زميله جاسم لحادث غير خطير، مؤكدًا استمرارهم في المنافسة خلال المرحلتين المقبلتين.