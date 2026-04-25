شرطة دبي واتحاد الإمارات للمبارزة يبحثان تعزيز التعاون الرياضي

دبي في 25 أبريل/ وام / بحثت القيادة العامة لشرطة دبي مع اتحاد الإمارات للمبارزة سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال الرياضي، وتطوير رياضة المبارزة، ودعم المبادرات والبرامج الهادفة إلى اكتشاف المواهب وصقل القدرات الرياضية.

جاء ذلك خلال لقاء معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، سعادة الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الإمارات للمبارزة، ورئيس الاتحاد الآسيوي للمبارزة، بحضور عدد من الضباط والمسؤولين من الجانبين.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري حرص شرطة دبي على دعم مختلف الأنشطة الرياضية، انطلاقاً من إيمانها بدور الرياضة في تنمية الطاقات البشرية وتعزيز القيم المؤسسية القائمة على التميز والانضباط والعمل الجماعي، مشيراً إلى أن التعاون مع الاتحادات الرياضية الوطنية يمثل ركيزة مهمة لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وصناعة بيئة محفزة للإبداع والنجاح.

وأضاف أن شرطة دبي تواصل تبني المبادرات النوعية التي تسهم في دعم المجتمع وتمكين الشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم للمشاركة في مختلف الرياضات، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع ويعزز تنافسيته.

من جانبه، أشاد الشيخ سالم بن سلطان القاسمي بالدور الذي تقوم به شرطة دبي في دعم المبادرات الرياضية والمجتمعية، مؤكداً أن التعاون مع المؤسسات الوطنية يسهم في الارتقاء برياضة المبارزة وتوسيع قاعدة ممارسيها واستقطاب المواهب الواعدة. وأشار إلى أهمية تعزيز الشراكات المؤسسية وتكامل الجهود بما يدعم ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للرياضة.

وتناول اللقاء بحث تنظيم البطولات والفعاليات الرياضية المتخصصة، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية، والاستفادة من التجارب في إعداد الرياضيين وتأهيل الكفاءات الوطنية، إلى جانب تأكيد أهمية ترسيخ ثقافة الرياضة المجتمعية ودورها في تعزيز جودة الحياة.