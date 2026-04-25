"أبوظبي للدفاع المدني" تعزز وعي العمال بمهارات الإسعافات الأولية

أبوظبي في 25 أبريل/ وام/ نظّمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، سلسلة من ورش العمل التوعوية المتخصصة في عدد من مجمّعات العمال في الإمارة، ضمن جهودها المستمرة لنشر ثقافة الوقاية والسلامة، وتعزيز جودة الحياة في بيئات العمل المختلفة.

وشملت الورش تدريب المشاركين على المبادئ الأساسية للإسعافات الأولية، وأساليب التعامل مع مختلف الإصابات، إلى جانب التطبيق العملي على تقنيات الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، واستخدام جهاز إزالة الرجفان القلبي الآلي (AED)، بما يسهم في تمكينهم من الاستجابة الفاعلة للحالات الطارئة والحد من المخاطر المحتملة.

وتعكس المبادرة التزام الهيئة بتبني نهج استباقي يقوم على تمكين الكوادر البشرية وتعزيز جاهزيتها، وترسيخ ثقافة السلامة كقيمة محورية في بيئات العمل، فضلًا عن تعزيز الشراكة المجتمعية ونشر الوعي الوقائي بين مختلف فئات المجتمع، دعمًا لرؤيتها الرامية إلى بناء مجتمع آمن ومستدام.