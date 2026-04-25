سعود بن صقر يحضر حفل زفاف الشيخ غانم بن عبدالله آل ثاني

الشارقة في 25 أبريل/ وام/ حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ عبدالله بن محمد بن علي آل ثاني، بمناسبة زفاف نجله الشيخ غانم بن عبدالله بن محمد بن علي آل ثاني.

وقدّم سموه، خلال الحفل الذي أقيم في نادي الجولف والرماية بالشارقة، التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، تسودها المحبة والمودة.

كما حضر حفل الاستقبال الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك في رأس الخيمة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.