"بالم سيتي 365" يفوز على حتا ويتوج بطلاً لكأس الاتحاد

دبي في 25 أبريل/وام/ توّج فريق بالم سيتي 365، بطلاً للنسخة الجديدة من بطولة كأس الاتحاد لكرة القدم، التي نظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم، بعد فوزه على حتا 4-1، بركلات الترجيح، عقب تعادل الفريقين 1-1، في الوقت الأصلي للمباراة النهائية التي أقيمت على استاد آل مكتوم بنادي النصر.

وافتتح حتا التسجيل عن طريق جيلهرمي كاسترو في الدقيقة 30، قبل أن يدرك بالم سيتي 365 التعادل عبر أليخاندرو بوزويلو من ركلة جزاء في الدقيقة 54.

وشهدت البطولة بنظامها الجديد مشاركة أندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة ضمن إطار تنافسي موحد وبآلية مستحدثة.

وواصل بالم سيتي 365، بطل دوري الدرجة الثانية والصاعد إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل، نتائجه المميزة، محققاً الفوز على حتا الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى ويسعى للعودة إلى دوري المحترفين.