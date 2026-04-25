حاكم أم القيوين يحضر أفراح المزروعي والحنطوبي

أم القيوين في 25 أبريل/ وام/ حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه سيف راشد محمد المزروعي، بمناسبة زفاف نجله "راشد" على كريمة سعيد راشد أحمد الحنطوبي.

كما حضر الحفل الذي أقيم في قاعة الاتحاد للمناسبات في منطقة فلج المعلا بأم القيوين، الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين.

وبارك سمو الشيوخ للعروسين وذويهما متمنين لهما حياةً أسرية سعيدة وهانئة.