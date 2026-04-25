الأهلي السعودي يحتفظ بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2026

جدة في 25 أبريل/ وام/توج فريق الأهلي السعودي بطلاً لدوري أبطال آسيا للنخبة 2026 لكرة القدم، للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه على ماتشيدا زيلفيا الياباني بهدف دون رد بعد التمديد للوقت الإضافي، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، والذي شهد طرد زكريا الهوساوي لاعب الأهلي في الدقيقة 68.

وفي الشوط الإضافي الأول، نجح فراس البريكان في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأولى، ليمنح فريقه الأفضلية، ويحافظ الأهلي على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وكان الأهلي قد توج باللقب في النسخة الماضية، بعد فوزه في النهائي على كاواساكي فرونتال الياباني بنتيجة 2-1.