الاتحاد الأوروبي يحدّث أطار تقييم القدرات السيبرانية لدوله

بروكسل في 26 أبريل /وام/ أصدرت وكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني، نسخة محدثة من إطار تقييم القدرات الوطنية للأمن السيبراني، المصممة لمساعدة الدول على تقييم نضج إستراتيجياتها الأمنية السيبرانية وتقدم التنفيذ.

وتوفر الأداة المعدلة نهجا منظما لتحديد نقاط القوة والضعف والمجالات التي تحتاج إلى تطوير إضافي.

ويمكّن الإطار، المعرف باسم "NCAF 2.0" والموجّه لصانعي السياسات والمسؤولين الحكوميين المشرفين على التخطيط الوطني للأمن السيبراني، السلطات من تتبع التقدم على المستويين الإستراتيجي والتشغيلي مع تحسين فهم مدى فعالية تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية.

ويدعم الإطار المحدث التنسيق بين الدول الأعضاء من خلال توفير نقطة مرجعية مشتركة لتقييم القدرات، وذلك تماشيا مع التشريعات الرئيسية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك توجيه "NIS2"، كما يسهّل عمليات مراجعة الأقران ويشجع على تبادل أفضل الممارسات في حوكمة الأمن السيبراني.، فضلا عن توفير طريقة متسقة لدول الاتحاد الأوروبي لقياس وتحسين جاهزية الأمن السيبراني، ما يقلل من التجزئة عبر الأساليب الوطنية.