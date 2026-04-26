الشارقة/افتتاح ملتقى البحث العلمي الرابع وتكرم المتميزين

الشارقة في 26 أبريل/ وام/ برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومؤسس الجامعة القاسمية، افتتح سعادة الدكتور جمال سالم الطريفي، رئيس الجامعة، أعمال ملتقى البحث العلمي الرابع، بحضور سعادة الدكتور عواد الخلف مدير الجامعة، وعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية والطلبة.

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار رؤية الجامعة القاسمية الرامية إلى ترسيخ البحث العلمي كركيزة أساسية في منظومتها الأكاديمية، وتعزيز بيئة الابتكار والإنتاج المعرفي بما يسهم في خدمة المجتمع وتطويره، حيث شهد الملتقى الإعلان عن الجوائز السنوية للجامعة، التي تُمنح للعام الرابع على التوالي تكريماً للأساتذة والطلبة المتميزين في مجالات البحث العلمي والتدريس وخدمة الجامعة والمجتمع والبحث الطلابي.

وأكد مدير الجامعة، في كلمته، أن ما تحققه الجامعة من تطور نوعي في مجالات البحث العلمي والدراسات العليا، يأتي بفضل الدعم والرعاية المستمرة من صاحب السمو حاكم الشارقة، وحرصه على ترسيخ مكانة البحث العلمي بوصفه ركيزة أساسية في بناء الإنسان وتنمية المجتمع.

وأوضح أن الجامعة تشهد تطوراً متسارعاً في منظومتها البحثية وبرامج الدراسات العليا، ضمن رؤية استراتيجية تضع البحث العلمي في صميم رسالتها، مشيراً إلى تعزيز البنية المؤسسية الداعمة للبحث والنشر العلمي، والتوسع في الإنتاج المعرفي وفق المعايير الدولية، بما يشمل نشر الكتب العلمية المحكمة والإصدارات المفهرسة في قواعد البيانات العالمية، وفي مقدمتها قاعدة "سكوبس".

وبيّن أن مؤشرات الأداء البحثي في الجامعة سجلت نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد الباحثين المدرجين في قواعد البيانات الدولية إلى أكثر من 30 باحثاً، فيما اقترب إجمالي الإنتاج العلمي المنشور من 400 بحث، إلى جانب تزايد عدد الأوراق العلمية التي تحمل اسم الجامعة، بما يعكس تنامي حضورها البحثي على المستوى الدولي.

وأشار إلى حرص الجامعة على ترسيخ ثقافة البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس والطلبة، من خلال دعم المشاريع البحثية التأسيسية والتنافسية والتعاونية، وتعزيز النشر الدولي في المجلات المحكمة، بما يسهم في رفع جودة البحث وتيسير الوصول إلى المصادر المعرفية.

وأضاف أن الجامعة تواصل تطوير منظومتها البحثية عبر التحول الرقمي في إدارة النشر العلمي، وتطبيق أفضل الممارسات في أخلاقيات البحث، إلى جانب تنمية المهارات البحثية لدى الطلبة في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، بما يواكب متطلبات التطور العلمي.

وتضمنت فعاليات الملتقى، عرضاً مرئياً لجهود الجامعة في دعم البحث العلمي، كما تفقد رئيس الجامعة المعرض العلمي المصاحب، واطلع على أبرز المشاريع والإصدارات التي قدمتها كليات ومراكز الجامعة، والتي عكست تنوع مجالات البحث وارتباطها بقضايا المجتمع واحتياجاته.