5 ميداليات لمنتخب الجوجيتسو في انطلاقة "جائزة باريس الكبرى"

باريس في 26 أبريل/ وام/ استهلّ منتخبنا الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة "مبادلة للاستثمار"، مشاركته في بطولة باريس – الجائزة الكبرى للجوجيتسو، بتحقيق 5 ميداليات في اليوم الأول بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزيتين .

وحقق عبدالرحمن عبدالحق ذهبية وزن 62 كجم، وأضاف فيصل الواحدي ذهبية وزن 69 كجم، فيما نال أحمد خليفة أنديز فضية وزن 69 كجم، وحصد راشد محمد الشحي برونزية وزن 56 كجم، وعبدالرحمن سيدنا برونزية الوزن ذاته .

وأكد سعادة يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن نتائج اليوم الأول تعكس قيمة العمل المتواصل الذي يقوده الاتحاد لإعداد المنتخب للاستحقاقات الدولية، مشيداً بالدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الجوجيتسو من القيادة الرشيدة، وما وفره هذا الدعم من بيئة تسهم في صناعة أبطال ينافسون بثقة في مختلف المحافل.

وقال إن النتائج تعكس قدرة المنتخب على تحويل العمل اليومي إلى أداء قوي على البساط، في بيئة تنافسية تمنح الأفضلية لمن يجيد إدارة التفاصيل. وتجمع البطولة لاعبين من مدارس فنية متعددة بأساليب متنوعة، وهو ما يتيح قراءة دقيقة لمستوى الجاهزية، ويساعد على تحديد متطلبات الاستمرارية في تحقيق التقدّم ضمن هذا المستوى من المنافسة".

وأوضح إبراهيم الحوسني، مدرب المنتخب الوطني، أن أداء اللاعبين في اليوم الأول يعكس التزامهم بالخطة الفنية وقدرتهم على إدارة النزالات بتركيز عالٍ، مشيراً إلى أن الجهاز الفني ركّز خلال مرحلة الإعداد على التحكم في الإيقاع، وقراءة أسلوب المنافس، واستثمار نقاط القوة لكل لاعب وفق فئته الوزنية.

وقال إن "المنافسات في بطولة بهذا المستوى تُحسم بالتفاصيل الصغيرة؛ في التوقيت، والتمركز، والقدرة على اتخاذ القرار تحت الضغط. اللاعبون أظهروا انضباطاً جيداً على البساط، ونجحوا في تطبيق مختلف الجوانب التي عملنا عليها خلال التحضير. سنواصل البناء على ما تحقق اليوم، مع معالجة التفاصيل التي يمكن أن تمنحنا أفضلية أكبر في الأدوار المقبلة".

وعبّر اللاعب عبدالرحمن عبدالحق الفائز بذهبية وزن 62 كجم ، عن سعادته بإنجازه، مؤكداً أن الفوز في بطولة دولية بهذا المستوى يمنحه دافعاً كبيراً لمواصلة التطور..وقال إن المنافسة كانت قوية منذ النزال الأول، وكان التركيز أساسياً في كل لحظة.

وأضاف" دخلت البطولة بهدف تقديم أفضل ما لدي، والالتزام بتعليمات الجهاز الفني، واستثمار الفرص داخل النزال.. هذه الميدالية تعني لي الكثير، لأنها تعكس مرحلة إعداد مكثفة، وتمثل حافزاً لمواصلة العمل وتحقيق نتائج أفضل في الاستحقاقات المقبلة".