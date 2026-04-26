"كهرباء الشارقة" تدعم ذوي الاحتياجات الطبية

الشارقة في 26 أبريل/ وام/ تواصل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، سعيها لتقديم خدمات متميزة لذوي الاحتياجات الطبية الخاصة من كبار السن في الشارقة، بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية من خلال مبادرة "لنصلهم" حيث تم تقديم الخدمة لعدد 105 من الحالات المستهدفة.

وأكد المهندس أحمد سالم الباس نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن المبادرة تأتي استجابةً للاحتياجات الملحة لفئة من المجتمع تتطلب رعاية خاصة.

وأشار إلى أن المبادرة تعمل على بناء قاعدة بيانات دقيقة وشبكة دعم لوجستي متكاملة للوصول إلى هؤلاء المستفيدين من خلال وضع علامات مميزة على منازلهم وصناديق الكهرباء، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بهم لتسهيل تقديم الخدمات المرتبطة بالكهرباء، حيث أن المبادرة توفر دعم استثنائي وضمان استمرارية التيار الكهربائي للمرضى الذين تعتمد حياتهم على الأجهزة الطبية المنزلية، وذلك في حالات الانقطاع المبرمج أو الطوارئ الخارجة عن الإرادة.