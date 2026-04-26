الكيني ساوي أول عداء يقطع ماراثون في أقل من ساعتين

لندن في 26 أبريل /وام/ أصبح الكيني سيباستيان ساوي أول رجل يقطع مسافة ماراثون في أقل من ساعتين بعد فوزه بماراثون لندن في بزمن ساعة و59 دقيقة و30 ثانية اليوم محطما الرقم القياسي العالمي الذي كان يحمله كيلفن كيبتوم الذي سجل ساعتين و35 ثانية في ماراثون شيكاجو في أكتوبر 2023.

ساوي البالغ من العمر 31 عاما الذي لم يخسر ​أي ماراثون شارك فيه..بينما ظل الإثيوبي يوميف كيجلشا يلاحقه طوال معظم مسافة ‌السباق

البالغة 42.195 ⁠كيلومتر قبل أن يتراجع في الأمتار الأخيرة ليحرز المركز ‌الثاني محققا ساعة و59 ​دقيقة و41 ثانية، ⁠بينما نال الأوغندي جاكوب كيبليمو الميدالية البرونزية في ساعتين ⁠ودقيقتين و28 ثانية.

وحطمت الإثيوبية تيجست أسيفا رقمها القياسي العالمي الوحيد للسيدات خلال ⁠فوزها في ماراثون ​لندن وسجلت ساعتين و15 دقيقة و41 ثانية محطمة الرقم القياسي البالغ ساعتين و15 دقيقة و50 ثانية الذي سجلته العام ​الماضي في ‌لندن.

