جامعة الإمارات تشارك في "المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026"

العين في 26 أبريل/ وام/ تشارك جامعة الإمارات العربية المتحدة، ممثلةً بـكلية الزراعة والطب البيطري في المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026، بمركز أدنيك العين .

وقال الدكتور محمد عبدالمحسن سالم اليافعي، عميد كلية الزراعة والطب البيطري، إن مشاركة الكلية هذا العام تأتي محملة بالعديد من الأنشطة البحثية والطلابية المبتكرة حيث يستعرض الجناح أهم المشاريع البحثية التي تم إنجازها خلال السنوات الماضية، مع التركيز بشكل خاص على الأبحاث التي يقدمها طلبة الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه)..

وأوضح لوكالة أنباء الإمارات"وام"، أن الجناح يتضمن تسليط الضوء على مشاريع ذات أثر اقتصادي ملموس، من أبرزها "مشروع إكثار نبات الفطر" بطرق اقتصادية مبتكرة تعتمد على استغلال المخلفات البيئية ومنتجات شجر النخيل والنباتات المحلية، مما يعزز من مفهوم التدوير الزراعي والاستدامة كما يشهد الجناح عرضاً لتقنيات المستقبل في التصنيع الغذائي، حيث يتم استعراض استخدام "الطابعة ثلاثية الأبعاد (3D)" في إنتاج بعض المأكولات ومصادر البروتين المبتكرة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في قطاع الصناعات الغذائية الوطنية.

يذكر أن المشاريع المعروضة تشمل مشروع "نظاماً متكاملاً لزراعة الفطر داخل حاويات مدمجة"، ويعتمد على استخدام مخلفات زراعية محلية مثل بقايا النخيل والغاف، بهدف تحويل النفايات إلى موارد غذائية مستدامة ضمن بيئة إنتاجية مُتحكَّم بها، قدمته الطالبة: حمده الشامسي، فيما قدمت الطالبة عائشة الكعبي مشروع "تطوير مؤشر ذكي لقياس العمر الافتراضي للمنتجات الطازجة"، بما يسهم في تقليل الفاقد الغذائي وتحسين جودة سلاسل الإمداد.

وفي مجال الزراعة الذكية، قدم الطالبان ذياب الكتبي، وسيف العلوي مشروعاً مبتكراً " نظام التلقيح الدقيق لنخيل التمر باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي"، بما يعزز الإنتاجية ويخفض الاعتماد على العمالة، إلى جانب دعم الاستدامة الزراعية ،كما عرضت الطالباتان منال منصار، ومريم الهادي، مشروع "طلاء غذائي ذكي ثنائي الطبقات" يجمع بين حفظ الأغذية ومكافحة الميكروبات، باستخدام مكونات طبيعية مثل ببتيدات النحل ومستخلصات السدر، وفي قطاع الإنتاج الحيواني، قدمت الطالبة طيبة الكعبي، مشروعاً بحثياً" التغلب على الحرارة: حلول ذكية للأبقار الحلوب "، يركز على تحسين إنتاجية الأبقار الحلوب في البيئات الحارة، من خلال الربط بين مؤشر الحرارة والرطوبة(THI)، وأنماط استهلاك الغذاء، بما يسهم في تطوير حلول علمية للتحديات المناخية وتحسين كفاءة الإنتاج الحيواني.

ونظمت الكلية حلقة نقاشية متخصصة بعنوان "الأمن الغذائي والاستدامة" بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين وصنّاع القرار، لبحث التحديات والفرص المرتبطة بتعزيز الإنتاج المحلي، وتبني الحلول التقنية المتقدمة، كما تتضمن المشاركة تنظيم “مسابقة الملصقات العلمية" بمشاركة عدد من الجامعات الوطنية، بهدف دعم البحث العلمي، وتشجيع الطلبة على تقديم مشاريع ابتكارية، تسهم في تطوير القطاع الزراعي والبيئي.

وتجسد المشاركة حرص الجامعة على ترسيخ دورها كمركز رائد للبحث العلمي والابتكار، وشريك استراتيجي في دعم المبادرات الوطنية، بما يعزز من تحقيق رؤية الدولة نحو أمن غذائي مستدام وتنمية زراعية قائمة على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.