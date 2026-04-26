"تريندز" يختتم مشاركته في المعرض الزراعي الإماراتي

العين في 26 أبريل/ وام/ اختتم «تريندز للبحوث والاستشارات»، مشاركته في أعمال المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026 بمدينة العين .

وشهد الجناح حضوراً نوعياً تُوّج في اليوم الختامي بسلسلة من الزيارات الرسمية والتكريمات التي تعكس مكانته كشريك معرفي إستراتيجي، حيث كرّمت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، بحضور سعادة محمد سعيد سلطان النعيمي وكيل الوزارة «تريندز» تقديراً لدوره البحثي والمعرفي ومشاركته بجناح علمي متميز.

كما استقبل جناح «تريندز» الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، حيث اطّلع على محتويات الجناح وإصداراته البحثية وجهوده المعرفية.

كما استقبل عدداً من الوزراء والمسؤولين والخبراء، إلى جانب جمهور واسع من الزوار .

ودشّن «تريندز» كتابين جديدين بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، ضمن مشاركته كشريك معرفي في الحدث، حيث ركّز الإصدار الأول على أصناف التمور في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما تناول الإصدار الثاني النخيل والموروث الزراعي الإماراتي، في خطوة تهدف إلى توثيق الإرث الزراعي وتعزيز الوعي بأهميته في تحقيق الاستدامة والأمن الغذائي.

وأكدت الباحثة وردة المنهالي، مديرة مكتب «تريندز» في العين، أن المشاركة في المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026 تمثل امتداداً لدور المركز في دعم قضايا الاستدامة، مشيرةً إلى أن الحضور النوعي والتفاعل الكبير مع الجناح يعكسان أهمية البحث العلمي في تطوير القطاع الزراعي، وتعزيز الابتكار في مجالات الأمن الغذائي.

وأوضحت الباحثة روضة المرزوقي، مديرة إدارة المعارض والتوزيع في «تريندز»، أن الإصدارات الجديدة التي تم إطلاقها خلال المعرض تجسد التزام المركز بإنتاج معرفة تطبيقية تسهم في خدمة المجتمع، مؤكدة أن التركيز على النخيل والتمور يعكس مكانتهما كرمز وطني ومورد إستراتيجي في دولة الإمارات.

وأضافت أن الجناح شهد إقبالاً كبيراً على الإصدارات والأنشطة التفاعلية، ما يعزز من دور المركز في نشر المعرفة وتوسيع دائرة التأثير البحثي محلياً وإقليمياً.