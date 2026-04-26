عبدالله المري: مركز شرطة بر دبي يغطي 21% من الإمارة

دبي في 26 أبريل / وام / أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن مركز شرطة بر دبي يمثل نموذجاً متقدماً في العمل الشرطي، مشيراً إلى أن نطاق اختصاصه يعد الأكبر على مستوى الإمارة بنسبة 21%، بما يعزز دوره في ترسيخ الأمن والأمان في عدد من أهم المعالم والمشاريع الاقتصادية والسياحية الحيوية في دبي.

جاء ذلك خلال اطلاع معاليه على سير العمل في المركز، وبحضور عدد من كبار ضباط شرطة دبي.

وقال إن مركز شرطة بر دبي يعد من أقدم المراكز وأكثرها تطوراً، إذ شكل منذ تأسيسه عام 1974 نقطة انطلاق للعديد من المبادرات الأمنية والمجتمعية التي أسهمت في تعزيز الأمن والأمان، وترسيخ جودة الحياة وإسعاد المتعاملين.

واطلع على جاهزية الفرق ومستوى الأداء والمؤشرات الاستراتيجية والنتائج المحققة، حيث حقق المركز نسبة 100% في مؤشر تواجد الضابط المناوب بمواقع البلاغات، وسجل زمناً قياسياً في مؤشر الاستجابة للحالات الطارئة بلغ 2.39 دقيقة خلال العام الماضي، مقارنة بـ2.72 دقيقة في عام 2024.

وأظهرت النتائج ارتفاع نسبة التغطية الأمنية إلى 95.8% العام الماضي مقارنة بـ92.5% في عام 2024، إلى جانب تحقيق نسبة 100% في تحفيز الموظفين، و97% في سعادة المتعاملين.

وفي جانب السلامة المرورية، سجل المركز انخفاضاً في معدل وفيات حوادث الطرق إلى 1.17 العام الماضي، مقارنة بـ2.5 في عام 2024، وذلك لكل 100 ألف من السكان، كما حافظ على نسبة صفر في القضايا المرورية المجهولة ضمن الفترة الزمنية المحددة.

ويشرف المركز على نطاق جغرافي واسع يضم 20 منطقة اختصاص بمساحة تصل إلى 280 كيلومتراً مربعاً، ويخدم أكثر من مليون و800 ألف نسمة، إلى جانب احتضانه أبرز معالم دبي، ومنها برج خليفة، ومتحف المستقبل، ودبي مول، ومركز دبي المالي العالمي

وشدد معاليه على ضرورة مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز الجاهزية، وتطوير القدرات بشكل مستمر، مع التركيز على تقديم أفضل الخدمات للجمهور.