شرطة أبوظبي: %92 من المستهدفين استفادوا من جهود التوعية بجرائم الاحتيال الإلكتروني

أبوظبي في 26 أبريل/وام/ كشفت نتائج استبيان حديث عن تحقيق جهود التوعية بجرائم النصب والاحتيال الإلكتروني أثرًا إيجابيًا ملموسًا، حيث أفاد 92% من المشاركين بأن هذه الحملات أسهمت في رفع مستوى وعيهم بمخاطر الاحتيال وأساليبه المتجددة.

وأكد العميد محمد علي المهيري مدير ادارة الإعلام الأمني أن استمرار الحملات التوعوية وتطوير أدواتها الرقمية يسهم في ترسيخ ثقافة الأمن الإلكتروني، والحد من الوقوع ضحية لعمليات النصب، مشدداً على أهمية التحقق من مصادر المعلومات وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو البنكية مع جهات غير موثوقة.

ودعا أفراد المجتمع إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية عبر القنوات الرسمية، بما يسهم في سرعة التعامل مع البلاغات وتعزيز منظومة الوقاية المجتمعية، في إطار الجهود المستمرة لتحقيق الأمن والأمان الرقمي.