درجات الحرارة تميل للارتفاع غدا

أبوظبي في 26 أبريل/ وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار شمالاً وشرقاً، وحركتها شمالية شرقية – شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والموج في الخليج العربي، خفيف إلى متوسط مضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:21، والمد الثاني 23:35،

والجزرالأول عند الساعة 16:21، والجزر الثاني عند الساعة 05:15,

وفي بحر عمان الموج متوسط يضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعه 19:08، والمد الثاني عند الساعة 07:51،

والجزر الأول عند الساعة 12:51، والجزر الثاني عند الساعة 01:42

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 38 26 75 25

دبي 37 27 70 25

الشارقة 37 25 70 20

عجمان 36 27 80 25

أم القيوين 36 25 80 35

رأس الخيمة 38 26 80 35

الفجيرة 37 26 80 35

العـين 41 25 80 10

ليوا 40 27 80 15

الرويس 36 24 80 30

السلع 35 24 85 25

دلـمـا 34 24 75 25

طنب الكبرى / الصغرى 35 25 85 35

أبو موسى 35 26 85 40