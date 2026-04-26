"أوقاف دبي" تحصد 8 شهادات عالمية

دبي في 26 ابريل /وام/أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، حصولها على 3 شهادات عالمية وتجديد خمس في خطوة ترسخ مكانتها في تطوير الأداء الحكومي والارتقاء بالخدمات.

وأكدت المؤسسة أن الإنجاز يأتي ثمرة جهودها المتواصلة في تطوير الأنظمة الداخلية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي في التميّز المؤسسي والابتكار والاستدامة.وشملت الشهادات ثلاث " أيزو" جديدة وتجديد خمس قائمة.

وقال سعادة علي المطوع الأمين العام للمؤسسة، إن حصول المؤسسة على ثلاث شهادات جديدة وتجديد خمس أخرى يجسد حرصها على تبنّي أفضل الممارسات الدولية في الجودة والحوكمة وإدارة المخاطر، بما يعزز ثقة المتعاملين ويرتقي بكفاءة العمل المؤسسي.

وأضاف أن المؤسسة مستمرة في تنفيذ خطط تطويرية شاملة تهدف إلى تقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة، وتعزيز بيئة العمل، ورفع جاهزية الأنظمة والعمليات، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة في دبي ودولة الإمارات.

وأشار إلى أن الشهادات تسهم في رفع كفاءة العمليات وجودة الخدمات، وتسريع إنجاز المعاملات بنسبة تصل إلى 50%، وتعزيز حماية البيانات والشفافية بنسبة 90%، فضلا عن تحسين بيئة العمل وزيادة الانتاجية بنسبة تصل الى 40% وتمكن المؤسسة العمل بدون توقف ممايساعد على تقديم الخدمات بنسبة 100% إضافة إلى ضمان استمرارية الأعمال وفق أفضل المعايير العالمية.