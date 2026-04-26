مؤسسة دبي للمرأة تواصل برنامج "تمكين بلس"

دبي في 26 أبريل /وام/ نظّمت مؤسسة دبي للمرأة، ورشة عمل بعنوان "التأثير والقوة القيادية"، شاركت فيها منتسبات برنامج "تمكين بلس" من رئيسات اللجان النسائية في الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دبي وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز القدرات القيادية لدى المرأة.

وهدفت الورشة إلى تنمية مهارات التفكير الاستراتيجي وتعزيز القدرة على اتخاذ القرار وتمكين المشاركات من التعامل بفاعلية مع التحديات المهنية بما يسهم في دعم أدائهن القيادي في بيئات العمل المختلفة.

وجاء تنظيم الورشة بالتعاون مع كلية هالت الدولية لإدارة الأعمال، في خطوة تعكس حرص المؤسسة على بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات تعليمية دولية مرموقة بما يسهم في نقل أفضل الممارسات العالمية في مجالات القيادة والإدارة. ويأتي هذا التعاون امتداداً لشراكة سابقة بين الجانبين شملت تنظيم نسختين من برنامج "القيادات النسائية المستقبلية" خلال العام الماضي بمشاركة 53 قيادية من مختلف القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والاتحادية والخاصة.

وتناولت محورين رئيسيين ركّز الأول على بناء الشخصية القيادية وتعزيز القدرة على التأثير الإيجابي في فرق العمل من خلال تنمية الوعي الذاتي والمرونة والثقة بالنفس ومهارات التواصل الفعّال وترسيخ روح التعاون إلى جانب أهمية التعلم المستمر وتبادل الخبرات. وتطرق المحور الثاني إلى أساليب التأثير في عملية صنع القرار عبر تطوير مهارات الإقناع والتواصل المؤثر وتعزيز القدرة على المشاركة الفاعلة في القرارات الجماعية.

كما شهدت الورشة مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي هدفت إلى ترسيخ المفاهيم النظرية للقيادة بأساليب تطبيقية حيث شاركت المنتسبات في نقاشات جماعية حول استراتيجيات بناء المرونة الشخصية والمسارات المهنية إلى جانب تنفيذ تمارين محاكاة لاتخاذ القرار والاطلاع على نماذج واقعية للقيادة المؤثرة.

ويُعد برنامج "تمكين بلس" أحد أبرز المبادرات التي أطلقتها مؤسسة دبي للمرأة في مجال التطوير المهني والقيادي للمرأة الإماراتية، حيث تشارك فيه 22 قيادية من رئيسات اللجان النسائية في الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دبي ويمتد على مدار عام كامل متضمنناً حزمة متكاملة من الأنشطة تشمل دورات متخصصة في القيادة والذكاء الاصطناعي والصحة النفسية إضافة إلى لقاءات مع مسؤولين وشخصيات قيادية ملهمة.

ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات التفكير التحليلي واتخاذ القرار لدى المشاركات وتزويدهن بأدوات القيادة الفعالة بما يعزز دورهن في دعم بيئات العمل ويسهم في ترسيخ مشاركة المرأة في مسارات التطوير المؤسسي وتعزيز جاهزيتها لمتطلبات المستقبل.