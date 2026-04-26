شباب الأهلي والشارقة يتصدران دوري الكاراتيه للكوميتيه

الشارقة في 26 أبريل/وام/ فاز ناديا شباب الأهلي والشارقة للألعاب الفردية بلقبي الدوري العام للكاراتيه لفِرَق "الكوميتيه" للموسم الرياضي 2025-2026، لفئات الفتيات والآنسات والأشبال والشباب، بتبادل التفوق في منافسات الإناث والذكور.

وأقيمت فعاليات البطولة أمس، على صالة نادي الشارقة (فرع الحزانة)، بمشاركة 11 نادياً.

وسيطرت لاعبات شباب الأهلي على منافسات فئة الإناث، بحصد درع الدوري العام لفئتي الفتيات والآنسات، بينما حقق نادي الشارقة للألعاب الفردية لقب فئة الذكور بتتويجه في فئتي الأشبال والشباب، ليؤكدا معا تفوقهما وتقاسمهما منصات التتويج.

وحضر مراسم التتويج اللواء (م) ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للكاراتيه نائب رئيس الاتحاد الدولي، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه.