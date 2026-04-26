مشاركة 255 لاعباً في افتتاح منافسات بطولة المواهب للتايكواندو بالفجيرة

الفجيرة في 26 أبريل/وام/شارك 255 لاعبا في افتتاح منافسات النسخة الأولى من بطولة المواهب للتايكواندو لفئة الذكور أمس، بصالة مجمع زايد الرياضي بالفجيرة.

وقال عبدالله السماحي، الأمين العام لااتحاد الإمارات للتايكواندو إن البطولات التي أقيمت ضمن مبادرة لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية بإشراف وزارة الرياضة- حققت نجاحا لافتا خلال الفترة الماضية بالتعاون مع عدد من الاتحادات الرياضية، بهدف اكتشاف وصقل المواهب الرياضية الواعدة، وتوسيع قاعدة الممارسين.

وأكد حرص الاتحاد على دعم مبادرات اللجنة، وتوفير جميع المتطلبات التي تتماشى مع توجهات الاتحاد المستقبلية، ومواكبة التطلعات الوطنية ضمن الاستراتيجية الوطنية لوزارة الرياضة 2031.

وأشار الأمين العام إلى أن العدد الإجمالي للمشاركة في هذه النسخة يبلغ 445 لاعبا من الذكور والإناث يمثلون 19 ناديا على مستوى الدولة .