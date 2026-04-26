أكاديمية فاطمة بنت مبارك تختتم بطولة الشطرنج الخاطف للسيدات

أبوظبي في 26 أبريل/وام/ اختتمت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أمس، النسخة الثامنة من بطولة الشطرنج الخاطف للسيدات، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ورئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات.

وأقيمت البطولة في مقر أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وفق النظام السويسري على مدى 9 جولات، وباعتماد نظام الشطرنج الخاطف بواقع ثلاث دقائق لكل جولة، حيث استقطبت أكثر من 160 لاعب ولاعبة من جنسيات وفئات عمرية متنوعة.

وأُديرت المنافسات من قبل فريق تحكيم إماراتي محترف كما شهدت الفعالية حضور عدد من كبار الشخصيات وأعضاء مجلس الإدارة والشركاء.

وأكدت الأكاديمية، من خلال هذه النسخة، التزامها الدائم بدعم رياضة الشطرنج على المستويين المحلي والإقليمي، وبناء منصة مستدامة تُلهم الأجيال القادمة، وتعزز الشغف بالرياضة والتفكير الاستراتيجي، بما يرسخ مكانة أبوظبي بوصفها مركزاً رائداً للرياضة النوعية.

وشهدت البطولة تنافساً واسعاً لعدد من الفئات، تضمنت السيدات، والفتيات والفتيان من مختلف الأعمار، إلى جانب أصحاب الهمم، في مشهد يجسّد التزام الأكاديمية بتوسيع قاعدة المشاركة، وتمكين النشء والشباب، وتعزيز الروابط الأسرية والتواصل بين أفراد المجتمع، بما ينسجم مع مستهدفات "عام الأسرة" ودور الرياضة كمنصة تُسهم في تعزيز الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي.

وأحرزت ماريا جيفورجيان المركز الأول في منافسات فئة السيدات، وجاءت ثانية آفا سليمانوفا، وثالثة وافية درويش المعمري، كما ضمّت قائمة الفائزات كريشنا بومي ياساسوي، وأناستاسيا سيفاستيانشوك، وشاخنوزا صابيروفا، ورويلين أسيدو، وكارثيك نيشيتا، وأندريا بهاتاشاريا.

وفازت هالة جمال أمين بجائزة أفضل لاعبة إماراتية تحت 18 عاماً، وعنود عيسى محمد بجائزة أفضل لاعبة إماراتية تحت 16 عاماً، وعلياء سعود ناصر مرزوق بجائزة أفضل لاعبة إماراتية تحت 14 عاماً، وسارة آل علي بجائزة أفضل لاعبة إماراتية تحت 12 عاماً، وأسينا جوليزاده بجائزة أفضل لاعبة إماراتية تحت 10 أعوام، والمزون المرزوقي جائزة أفضل لاعبة إماراتية تحت 8 أعوام.

وقالت شمسة الهنائي، عضو مجلس إدارة الأكاديمية، إن النسخة الثامنة شهدت حضوراً نوعياً متنامياً وإقبالاً متزايداً يعكس الثقة التي رسختها البطولة عاماً بعد عام، ويؤكد نجاحها في استقطاب المواهب من مختلف الأعمار والفئات، حيث تواصل الأكاديمية من خلال هذه البطولة توفير منصة رياضية تسهم في اكتشاف الطاقات الواعدة وتنمية القدرات الذهنية، ودعم الرياضة النسائية، وتوسيع أثرها ليشمل مختلف شرائح المجتمع، عبر مبادرات نوعية تجمع بين التميز الرياضي والرسالة المجتمعية.