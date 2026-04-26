مركز أبحاث الفجيرة يطلق برامج بحثية ومبادرات تقنية لتطوير الزراعة الصحراوية المستدامة

الفجيرة في 26 أبريل / وام / أطلق "مركز أبحاث الفجيرة" حزمة من البرامج البحثية والمبادرات التقنية الرائدة التي تستهدف تطوير قطاع زراعي مستدام وتطبيق أحدث تقنيات التكنولوجيا الزراعية، بما يعزز مكانة الإمارة مركزا وطنيا للزراعة الصحراوية المتكاملة.

وتبنى المركز في إطار دعمه منظومة الأمن الغذائي منهجيات علمية متقدمة لتحسين الإنتاج ورفع كفاءة استغلال الموارد الطبيعية، من خلال بحوث في الزراعة العضوية والتحسين الوراثي لإنتاج سلالات نباتية أكثر تحملاً للظروف المناخية، إلى جانب تطوير الأعلاف محلياً وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

كما تبني حلولا بيئية مبتكرة تشمل المبيدات الحيوية الآمنة، فضلاً عن دمج التقنيات الذكية في أنظمة الري والزراعة لرفع الإنتاجية وخفض الهدر المائي، بما يواكب توجهات الدولة نحو الاستدامة ويعزز دور الفجيرة وجهة رائدة للابتكار الزراعي في البيئات الجافة.