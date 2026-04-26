أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة تنظم حفلا موسيقيا

الفجيرة في 26 أبريل/وام/ نظمت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة الحفل الموسيقي "ليلة الفارابي"، على مسرح غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بمشاركة طلاب قسم القانون بقيادة علاء العبدالله وحضورعدد من المهتمين بالفنون والموسيقى.

وقال علي عبيد الحفيتي، مدير عام الأكاديمية إن الموسيقى ليست مجرد أصوات، بل لغة الروح وجسر الحضارات موضحا أن تخصص آلة القانون في أكاديمية الفجيرة يمثل حفظاً لجذر نغمي أصيل، وصوناً لهوية موسيقية لا تموت وأضاف أن هذه الليلة كانت محطة مضيئة في مسيرة الفن بالإمارة.

وشكر الحفيتي سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، على دعمه المتواصل للفنون فيما عبر شكره لعلاء العبدالله وجميع العازفين وثمن حضور الجمهور الذيين وصفهم بـ"روح الليلة".

واختُتم الحفل الذى لاقى إعجاب الحضور بتكريم الطلاب المشاركين.