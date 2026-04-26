غرفة الشارقة و"مكتب هونغ كونغ الاقتصادي" يبحثان آفاق بناء شراكات استثمارية جديدة

الشارقة في 26 أبريل/وام/ بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع مكتب هونغ كونغ الاقتصادي والتجاري في دبي سبل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري وآفاق بناء شراكات استثمارية جديدة وآليات المشاركة المتبادلة في الفعاليات الاقتصادية والمعارض المتخصصة لاسيما معارض المجوهرات.

جاء ذلك خلال لقاء العمل الذي عقد أمس الأول في مقر الغرفة بين عبدالعزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة وسعادة سيمون تشان مدير عام مكتب هونغ كونغ الاقتصادي والتجاري في دبي .

يأتي ذلك في إطار حرص الغرفة على مد جسور التواصل بين مجتمع الأعمال الإماراتي والمستثمرين في هونغ كونغ بما يوسع من نطاق الشراكات الاستراتيجية والاستفادة من الفرص الواعدة.

يعد اللقاء استكمالاً لمسيرة التعاون والتواصل المستمر بين الجانبين والبناء على نتائج اللقاءات السابقة والمبادرات المشتركة التي شهدتها العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية كان أبرزها الزيارة التي قام بها وفد تجاري برئاسة وزير العدل في هونغ كونغ إلى الغرفة في العام 2024 وما تلاها من زيارة وفد أعمال رفيع المستوى ضم 20 من كبار قادة الأعمال لاستكشاف فرص الاستثمار وتعزيز التعاون في قطاعات حيوية شملت الاستثمار والتصنيع المتقدم والتكنولوجيا المتقدمة كالذكاء الاصطناعي وروبوتات البناء والطاقة والرعاية الصحية والعقارات والخدمات المالية وتجارة المجوهرات والألماس والساعات الفاخرة.

وأكد عبدالعزيز الشامسي أن العلاقات الثنائية بين الشارقة وهونغ كونغ تشهد زخماً متصاعداً على مستوى الشراكات الاقتصادية والاستثمارية مشيراً إلى أن التعاون امتد ليشمل مجالات متنوعة من بينها التحكيم التجاري الدولي عبر التعاون الذي أطلقه مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي "تحكيم" مع هونغ كونغ في مايو 2024 لتبادل الخبرات حول الوسائل البديلة لتسوية النزاعات والتكنولوجيا والابتكار إضافة إلى التعاون في مجالات استراتيجية بينها الطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية التي جرى استعراضها خلال لقاء الغرفة مع غرفة التجارة العامة لهونغ كونغ في وقت سابق.

وأضاف الشامسي أن غرفة الشارقة حريصة على ترسيخ شراكاتها مع المراكز المالية والتجارية العالمية ومنها هونغ كونغ التي تمثل بوابة استراتيجية للأسواق الآسيوية لافتاً إلى جاذبية الفرص الاستثمارية التي تتيحها الإمارة للمستثمرين في شتى القطاعات ومنها الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة وأكد التزام الغرفة بتقديم التسهيلات اللازمة للشركات القادمة من هونغ كونغ لدخول الأسواق الإقليمية انطلاقاً من الشارقة.

بدوره أشاد وفد مكتب هونغ كونغ الاقتصادي والتجاري بالتطور الاقتصادي المتسارع الذي تشهده إمارة الشارقة والبنية التحتية المتقدمة التي توفرها لمجتمع الأعمال مؤكداً الحرص على التعاون المتبادل مع الغرفة في مختلف المجالات الاقتصادية والاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للشارقة ومناطقها الحرة وفرصها النوعية الواعدة في مجالات التصنيع والتجارة الإقليمية والدولية.

وبحث اللقاء محاور استراتيجية تصدرها قطاع صناعة المعارض وناقش سبل تسهيل وتوسيع مشاركة مجتمع الأعمال والشركات من هونغ كونغ في الفعاليات الكبرى التي تنظمها الشارقة وفي مقدمتها "معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات" و "معرض جواهر الإمارات" فضلاً عن المشاركة الإماراتية في المعارض التي تقام في هونغ كونغ في ضوء ريادتها في صناعة المجوهرات وتجارة الأحجار الكريمة.

وتطرق اللقاء إلى التعاون مع مكتب هونغ كونغ الاقتصادي والتجاري وتوسيع الشراكة بحيث يتخذ من إمارة الشارقة مقراً له وبحث آليات تفعيل التعاون المشترك لدعم المكتب ليكون منصة انطلاق وبوابة لجذب الشركات الآسيوية للعمل والاستثمار في أنشطة اقتصادية وتجارية متنوعة والاستفادة من المزايا التنافسية والبنية التحتية المتطورة التي توفرها إمارة الشارقة بوصفها مركزاً اقتصادياً رائداً في المنطقة.