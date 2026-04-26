مدينة الفجيرة للإبداع تؤكد سعيها لترسيخ مكانة الإمارة مركزا حيويا للاقتصاد الإبداعي

الفجيرة في 26 أبريل/وام/ تواصل مدينة الفجيرة للإبداع التزامها الراسخ بتمكين الكوادر والمواهب الوطنية، وتوفير بيئة حاضنة للمبتكرين والشركات الناشئة، بما يتماشى مع رؤية الإمارة وتوجهات الدولة لتعزيز مكانة الفجيرة وجهة عالمية رائدة في قطاع الاقتصاد الإبداعي.

وتعمل المدينة من أجل هذا الغرض على تطوير وتقديم حزمة متكاملة من التسهيلات والحلول الاستثمارية والمهنية التي تتيح للمبدعين في مجالات الإعلام والفنون والتصميم تحويل أفكارهم إلى مشاريع اقتصادية مستدامة، مما يسهم في رفد الناتج المحلي وتنويع الروافد الاقتصادية القائمة على المعرفة والابتكار.

وأكدت مدينة الفجيرة للإبداع أنها تضع دعم العقول المبدعة في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية، وتعمل جاهدة على ترسيخ ريادة الفجيرة بوصفها مركزا حيويا للاقتصاد الإبداعي عبر توفير منظومة متكاملة تضمن تحويل الطاقات الخلاقة إلى أصول اقتصادية فاعلة، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية.

وتسعى المدينة من خلال خططها التطويرية أيضا إلى جذب الاستثمارات النوعية في القطاع الإعلامي والرقمي، مع التركيز على دمج التقنيات الحديثة لتطوير المحتوى الإبداعي، بما يضمن مواءمة مخرجات هذا القطاع مع المتطلبات المتسارعة للسوق العالمي، وتعزيز تنافسية الإمارة بيئة مثالية للعمل والابتكار.