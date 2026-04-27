راشد الظاهري يتوج بالمركز الأول في السباق الثاني من "الفورمولا الإقليمية الأوروبية"

سبيلبيرغ - النمسا في 27 أبريل/ وام/ حقق البطل الإماراتي راشد الظاهري إنجازًا مهما لرياضة السيارات في دولة الإمارات، بتتويجه بالمركز الأول في السباق الثاني من الجولة الافتتاحية لبطولة الفورمولا الإقليمية الأوروبية المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات، التي أقيمت أمس على حلبة ريد بُل رينغ في النمسا، ليصبح أول سائق إماراتي يحقق الفوز في هذه الفئة من سباقات المقعد الواحد على المستوى الدولي.

وأقيمت منافسات الجولة خلال الفترة من 24 إلى 26 أبريل الجاري في إقليم شتايرمارك بمدينة سبيلبيرغ، بالتزامن مع بطولة السيارات السياحية الألمانية، وسط حضور جماهيري تجاوز 100 ألف متفرج تابعوا فعاليات الحدث.

وتُعد حلبة ريد بُل رينغ، المدرجة ضمن روزنامة بطولة العالم للفورمولا 1، من أبرز الحلبات العالمية، ويبلغ طولها 4.326 كيلومتر، وتضم 10 منعطفات، وتمتاز بتنوع مساراتها بين الخطوط المستقيمة ومناطق الكبح، ما يعزز فرص التجاوز والتنافس.

وشهدت الجولة مشاركة 30 سائقًا من أكثر من 20 جنسية، حيث قدّم الظاهري، المنضم إلى برنامج مرسيدس للفورمولا 1 للناشئين، أداءً متميزًا على متن سيارة الفورمولا الإقليمية، المصممة بهيكل من ألياف الكربون ومحرك بقوة 270 حصانًا.

وشهد الموسم الحالي إدخال نظام تقني جديد يمنح السائقين قوة إضافية لفترات محددة خلال السباق، ما أضفى بعدًا تكتيكيًا على المنافسات، وأسهم في تعزيز فرص التجاوز.

وخاض الظاهري منافسات الجولة مع فريقه الفرنسي، على سيارة تحمل ألوان فريق إماراتي، حيث تصدر مجموعته في التصفيات، وانطلق في السباق الأول من المركز الثاني، وتمكن من إنهائه في المركز الثاني محققًا منصة تتويج ونقاطًا مهمة.

وفي السباق الثاني، الذي انطلق فيه من المركز الحادي عشر وفق نظام الشبكة المعكوسة، قدّم الظاهري أداءً متوازنًا، وتقدم تدريجيًا في الترتيب، قبل أن يحسم الصدارة في اللفات الأخيرة، مستفيدًا من مهاراته في إدارة مجريات السباق. وعبر خط النهاية في المركز الأول، ليحقق فوزًا تاريخيًا.

وأشاد مسؤولو البرنامج بأداء الظاهري، مؤكدين تميزه في التجاوز وإدارة السباق.

من جانبه، أعرب الظاهري عن سعادته بهذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن العمل الجماعي مع الفريق أسهم في تحقيق الفوز.

وفي السباق الثالث، أظهر الظاهري روحًا تنافسية، حيث تقدم من المركز الخامس عشر إلى الخامس، مضيفًا نقاطًا جديدة إلى رصيده.

وأكدت نتائجه خلال الجولة تطور مستواه الفني وقدرته على التعامل مع مختلف ظروف السباقات، ما يعزز مكانته ضمن أبرز المواهب الصاعدة في سباقات المقعد الواحد.

وتتواصل منافسات البطولة على حلبة زاندفورت في هولندا خلال الفترة من 21 إلى 24 مايو المقبل، حيث يسعى الظاهري إلى مواصلة نتائجه الإيجابية.