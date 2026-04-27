"جودو الامارات" يشارك في 3 أوزان بدوشانبي "جراند سلام"

أبوظبي في 27 أبريل/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للجودو، اعتماد مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة دوشانبي (جراند سلام) الكبرى، والمقررة في طاجيكستان بإشراف الاتحاد الدولي، والتي تقام خلال الفترة من 30 أبريل الجاري إلى 3 مايو المقبل، في 3 أوزان ، ضمن منافسات الخفيف المتوسط للرجال والسيدات، والثقيل للسيدات.

وأوضح الاتحاد في بيان له أن القائمة النهائية للمنتخب تتألف من اللاعبين كريم عبد اللطيف" تحت 73 كجم"، وعمرو جاد" تحت 81 كجم"، واللاعبة إليزا ليتيف تحت 78 كجم.

ومن المنتظر أن تصل بعثة المنتخب إلى دوشانبي غدا للمشاركة في البطولة التي تبدأ مراسمها بإجراء القرعة الخميس المقبل عبر (تقنية الفيديو)، تمهيداً لانطلاق المنافسات التمهيدية في اليوم التالي بقاعة قصر التنس في مدينة دوشانبي.

ويرأس البعثة الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، نائب رئيس الاتحاد، أمين صندوق الاتحاد الدولي، إضافة إلى المدرب فيكتور سيكتروف والطاقم المساعد.