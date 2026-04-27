"الخليج للملاحة" تغيّر اسمها إلى "اتحاد إنيرجي القابضة" وتُقرّ إعادة شراء 5% من أسهمها

دبي في 27 أبريل/ وام/ أقر مساهمو شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع، المدرجة في سوق دبي المالي، خلال اجتماع جمعيتها العمومية السنوية الذي عقد في دبي، جملةً من القرارات الإستراتيجية المحورية التي تُمثّل منعطفاً نوعياً في مسيرة الشركة.

وصوّت المساهمون بالموافقة على تغيير اسم الشركة ليصبح "اتحاد إنيرجي القابضة ش.م.ع"، في خطوة تعكس التحوّل الإستراتيجي الذي أحدثته الشركة عقب استحواذها على أصول شركة بروج للطاقة وتوسّعها في قطاعات البنية التحتية للطاقة والخدمات اللوجستية البحرية المتكاملة، كما تمّت الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليعكس هذا التغيير.

وعلى صعيد الحوكمة، أقرّ المساهمون انتخاب سبعة أعضاء لمجلس الإدارة للسنوات الثلاث المقبلة، جميعهم من المستقلين وغير التنفيذيين، في مقدّمتهم سعادة سهيل سهيل فارس غانم المزروعي، بجانب كلٍّ من رسول سلمان داود العامري، وعلي محمد العبار، وكمال محمد سالم فران، والمهندسة ردينة سعود سعيد الحمزي، والدكتور خليفة سيف جمعة سيف المحيربي، وزياد محمود فتحي علي عبد الله الخاجة. كما صادق الاجتماع على تعيينات أعضاء المجلس الذين انضموا إليه خلال العام 2025.

وأقرّ المساهمون تعيين شركة جرانت ثورنتون للمحاسبة والمراجعة (فرع دبي) مدققاً خارجياً للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، إلى جانب الموافقة على التقارير المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، شاملةً تقرير مجلس الإدارة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر.

وفي إطار تعزيز قيمة المساهمين على المدى البعيد، أجاز الاجتماع إطلاق برنامج لإعادة شراء أسهم الشركة بما لا يتجاوز 5% من رأس المال، وذلك وفق الأطر التنظيمية المعتمدة وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة. ويُعدّ هذا القرار رسالةً واضحة بثقة الإدارة في القيمة الجوهرية للسهم وآفاق النمو المستقبلية.

وتواصل الشركة تنفيذ مسيرة توسّعها الإستراتيجية في الفجيرة، إذ تستمر أعمال البناء في المرحلة الثالثة من مشروع التوسعة، والتي تشمل إضافة طاقة تخزينية جديدة للمشتقات النفطية ترفع الطاقة الإجمالية للمجمّع إلى مستويات تنافسية متقدمة، فضلاً عن التقدم المستمر في مشروع منشأة التكرير المتطوّرة التي ستُعزّز قدرة الشركة على الاندماج في سلسلة القيمة النفطية من التخزين حتى التكرير.

ويستهدف المشروع الاستفادة من الموقع الإستراتيجي للفجيرة بوصفها بوابةً تجارية رئيسية تربط أسواق الطاقة في الخليج والمحيط الهندي وأسواق آسيا.

ويعكس تغيير الاسم إلى "اتحاد إنيرجي القابضة" رؤيةً متجدّدة للشركة بوصفها منصةً متكاملة تجمع بين الخدمات اللوجستية البحرية وحلول البنية التحتية للطاقة والتكرير، في ظل قيادة تنفيذية متمكّنة وهياكل حوكمة راسخة تضمن الاستدامة والنمو، ومجلس إدارة جديد يحمل توجهاً إستراتيجياً واضحاً نحو تحقيق القيمة للمساهمين.