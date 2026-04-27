ارتفاع المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي في اليابان لأعلى مستوى منذ 3 سنوات

طوكيو في 27 أبريل/ وام/ ارتفع المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي في اليابان خلال فبراير الماضي، متجاوزا التقديرات الأولية ليسجل أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات ونصف، وفق أحدث تقرير صادر عن مكتب رئاسة الحكومة اليابانية، اليوم الاثنين.

وارتفع المؤشر، وفق القراءة النهائية، إلى 113.3 نقطة، مقارنة بـ 112.4 نقطة في القراءة الأولية، و112 نقطة في يناير.

وبهذا الأداء، بلغ المؤشر أعلى مستوياته منذ أغسطس 2022، في إشارة إلى تحسن نسبي في وتيرة النشاط الاقتصادي.

في المقابل، تراجع مؤشر التزامن الاقتصادي، الذي يقيس الأداء الحالي للاقتصاد، إلى 116.3 نقطة خلال فبراير، مقابل 118.3 نقطة في الشهر السابق.أما مؤشر التأخر الاقتصادي، الذي يعكس تطورات الأوضاع المالية بعد حدوث التغيرات الاقتصادية، فقد ارتفع إلى 113.1 نقطة، مقارنة بـ 112.8 نقطة في يناير.