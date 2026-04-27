تعاون بين "هيئة دبي للبيئة" و"سلال" لتعزيز الأمن الغذائي المستدام

العين في 27 أبريل/ وام/ أعلنت هيئة دبي للبيئة والتغيّر المناخي عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة "سلال" الرائدة في قطاع المنتجات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية في دولة الإمارات، وذلك بهدف تعزيز منظومة الأمن الغذائي المستدام في إمارة دبي.

وجرى توقيع المذكرة على هامش المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026 الذي اختتمت أعماله أمس في مدينة العين، والتي تؤسس لإطار تعاوني متكامل يهدف لدعم المزارعين المحليين في دبي، بما يسهم في استمرارية الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسيته.

وقال سعادة أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغيّر المناخي، إن الأمن الغذائي يمثّل أولوية وطنية تعمل الهيئة على ترسيخها اليوم في إطار منهجية عملها الاستباقية، لافتا إلى الحرص على ترجمة هذه الرؤية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع في دبي.

وأضاف أن الشراكة مع مجموعة سلال تجسّد هذا التوجه، من خلال تكامل دور الهيئة في رسم الأطر التنظيمية مع خبرات المجموعة في مجالات الزراعة والتكنولوجيا الغذائية، بما يفتح آفاقاً أوسع لتعزيز مكانة دبي ضمن منظومة غذائية أكثر مرونة واستدامة.

من جانبه، قال سعادة ظافر القاسمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سلال"، إن المجموعة تركّز على تحويل الإستراتيجيات الوطنية إلى تطبيقات عملية عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة الزراعية والغذائية، مشيرا إلى أنه من خلال التعاون مع هيئة دبي للبيئة والتغيّر المناخي، تعزّز المجموعة قدرتها على دعم المزارعين في كامل سلسلة القيمة الزراعية.

وأضاف أن "سلال" توفر من خلال الاعتماد على قدراتها في مجالات التوريد والخدمات اللوجستية والتوزيع، مسارات أكثر كفاءة واستدامة لوصول المنتجات المحلية إلى المستهلكين، بما يسهم في تعزيز منظومة غذائية أكثر كفاءة ومرونة في دولة الإمارات.

ويسهم هذا التعاون في تعزيز الإنتاج الغذائي المستدام في دبي من خلال توظيف التقنيات الحديثة، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الغذاء، والحد من الفقد والهدر الغذائي، كما يوفّر الدعم اللازم للمزارعين المحليين عبر تزويدهم بالخبرات والأنظمة، بما يعزّز حضور المنتجات الإماراتية ضمن سلة الغذاء الوطنية.

وتندرج هذه الشراكة ضمن نهج الهيئة القائم على تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات البحثية والمجتمع، بهدف تفعيل الأثر الملموس للسياسات. وتؤكد مذكرة التفاهم مع "سلال" التزام الهيئة ببناء منظومة غذائية محلية أكثر استدامة ومرونة، تخدم إمارة دبي ودولة الإمارات على المدى الطويل.