أوتايجوي يحقق أفضل نتيجة للإمارات في جولة "دي بي ورلد" العالمية

شانغهاي في 27 أبريل/ وام/ حقق أدريان أوتايجوي، ممثل دولة الإمارات، أفضل نتيجة لجولف الإمارات ضمن منافسات جولة "دي بي ورلد" العالمية، بحلوله في المركز الثاني ببطولة "فولفو الصين المفتوحة"، التي اختتمت أمس في مدينة شانغهاي، فيما توج النمساوي بيرند فيسبيرجر باللقب.

وحصد أوتايجوي 389 نقطة بفضل هذه النتيجة، ليتقدم 20 مركزاً إلى المركز 13 في ترتيب "السباق إلى دبي" بإجمالي 816 نقطة، وفق التصنيف الصادر اليوم.

ويواصل أوتايجوي تقديم مستويات مميزة خلال الموسم الحالي، بعد أن أحرز المركز الثالث في بطولة هينان الصينية، والسادس في بطولة جوهانسبرج المفتوحة، بجانب نتائج متقدمة أخرى.

وكان اتحاد الإمارات للجولف قد أعلن في أواخر عام 2024 اختيار أوتايجوي لتمثيل الدولة كلاعب محترف في مختلف الجولات العالمية، حيث يقيم في الإمارات منذ 13 عاماً، كما تم تعيينه سفيراً للاتحاد وعضواً في المنتخب الوطني، فضلا عن مساهمته في دعم برامج التدريب والإعداد الفني، ومشاركته في برنامج الإمارات للجولف لأصحاب الهمم، الذي أُطلق خلال إحدى بطولات جولة "دي بي ورلد" في نوفمبر 2021.

من جانب آخر، تقدم فيسبيرجر إلى المركز 16 في ترتيب "السباق إلى دبي" برصيد 789 نقطة عقب فوزه باللقب.

وتعد بطولة "فولفو الصين المفتوحة" المحطة الرابعة ضمن "السلسلة الآسيوية" هذا الموسم في جولة "دي بي ورلد"، كما تمثل البطولة رقم 16 في روزنامة الموسم، الذي يشهد تنظيم 42 بطولة على الأقل في 25 دولة حول العالم ضمن "السباق إلى دبي".

وتختتم منافسات الموسم في دولة الإمارات، حيث يتأهل أفضل 70 لاعباً إلى بطولة أبوظبي في "ياس لينكس" خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، ثم أفضل 50 لاعباً إلى نهائيات جولة "دي بي ورلد" في نادي عقارات جميرا للجولف خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2026.