منتخبنا الوطني للجوجيتسو يرفع رصيده إلى 12 ميدالية في بطولة باريس - الجائزة الكبرى

باريس في27 أبريل/ وام/ رفع منتخبنا الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة "مبادلة للاستثمار"، رصيده إلى 12 ميدالية ملوّنة مع ختام منافسات بطولة باريس - الجائزة الكبرى، في مشاركة قوية شهدت مستويات فنية متقاربة ومنافسة عالية بين اللاعبين.

ونجح المنتخب في إضافة 7 ميداليات جديدة في منافسات اليوم الختامي أمس، بواقع 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين، حيث حقق الذهب كل من مريم عدنان علي (45 كجم)، وبلقيس عبدالكريم (48 كجم)، وعمار خليل الحوسني (94 كجم)، فيما نال الفضيتين كل من العنود إبراهيم الحربي (48 كجم)، وسعيد حمد الكبيسي (85 كجم)، وحصد البرونزيتين كل من عبدالله أحمد الكبيسي (94 كجم)، وميرة حسن علي الحوسني (52 كجم).

وهنّأ سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، لاعبي ولاعبات المنتخب على المستوى الذي قدموه في منافسات البطولة، وقال إن المستوى الذي ظهر به اللاعبون يعكس التزاماً واضحاً بالبرنامج الفني، وقدرة على تنفيذ الخطط في بيئة تنافسية عالية تتطلب دقة في إدارة كل مرحلة من مراحل النزال.

وأضاف أن هذه المشاركة تندرج ضمن برنامج إعداد طويل المدى، يرتكز على تطوير جودة الأداء، وتوسيع قاعدة المنافسة ضمن المنتخب، ورفع جاهزية اللاعبين للتعامل مع مدارس مختلفة في رياضة الجوجيتسو، مشيراً إلى أن الدعم المستمر من القيادة الرشيدة يوفّر الإطار الذي يمكّن من تطبيق هذا النهج، ويمنح اللاعبين فرص احتكاك منتظمة بمستويات عالية، وهو ما ينعكس على تقدم الأداء وتعزيز القدرة على المنافسة في الاستحقاقات الدولية.

من جانبها، قالت بلقيس عبدالكريم لاعبة المنتخب الوطني الفائزة بالميدالية الذهبية وزن 48 كجم، إن كل نزال فرض إيقاعه الخاص، لذلك كان من الضروري التركيز على قراءة الخصم منذ البداية، وتحديد المساحات التي يمكن العمل عليها دون التسرع، مؤكدة أن الفارق في هذا النوع من المنافسات لا يأتي من حركة واحدة، بل من سلسلة قرارات صغيرة يتم تنفيذها بدقة، مع الحفاظ على الهدوء والتعامل مع كل مرحلة في النزال بشكل مستقل حتى لحظة الحسم.

واختتم منتخبنا الوطني مشاركته في البطولة وسط مؤشرات إيجابية على مستوى الأداء والاستمرارية، في ظل قدرة واضحة على المنافسة في مختلف الفئات، ما عزز حضوره في واحدة من أبرز الساحات الدولية لرياضة الجوجيتسو.