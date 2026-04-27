سعود بن صقر يستقبل سفير كومنولث جزر البهاما

رأس الخيمة في 27 أبريل/ وام/ استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، سعادة توني جودي، سفير كومنولث جزر البهاما لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بسعادة السفير، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، كما تم تبادل الأحاديث حول عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه أعرب سعادة توني جودي عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بعلاقات التعاون الوثيقة مع دولة الإمارات، وبما تحظى به من مكانة بارزة إقليمياً ودولياً، وما تشهده إمارة رأس الخيمة من نهضة تنموية مستدامة على مختلف الصعد.