طيران الإمارات تُنجز أول عملية تركيب لنظام "ستارلينك" على متن طائرتها إيرباص A380

دبي في 27 أبريل /وام/ تستعد طائرة الإمارات (إيرباص A380) لإنجاز أول عملية تركيب لنظام الإنترنت اللاسلكي "ستارلينك" من الجيل الجديد على متنها.

كانت طائرة الإيرباص A380 التابعة لطيران الإمارات من أوائل الطائرات التجارية في العالم التي وفّرت خدمة الإنترنت لعملائها، ومع تركيب ثلاثة هوائيات من "ستارلينك" على كل طائرة، سترتفع جودة خدمة الإنترنت على متنها نحو ألف ضعف، لتوفر للعملاء تجربة اتصال تفوق تلك المتاحة في المنازل، حتى على ارتفاع 40 ألف قدم.

ووفق بيان صادر عن الناقلة اليوم، عادت أول طائرة إيرباص A380 مزودة بخدمة "ستارلينك" إلى دبي هذا الأسبوع، بعد استكمال أعمال التركيب والحصول على الشهادات اللازمة في مدينة نيوكواي بالمملكة المتحدة.