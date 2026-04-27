"رأس الخيمة للمواصلات" توقع اتفاقية إطلاق خدمات "أوبر" في الإمارة

رأس الخيمة في 27 أبريل / وام / وقّعت هيئة رأس الخيمة للمواصلات اتفاقية تعاون مع شركة "أوبر" لإطلاق خدمات تطبيق "أوبر" في الإمارة.

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز منظومة النقل في رأس الخيمة وتوفير خيارات تنقّل ذكية ومتنوعة، من خلال إتاحة إمكانية حجز مركبات الأجرة والليموزين التابعة للهيئة عبر تطبيق "أوبر" في إطار جهودها لتعزيز منظومة النقل وتبسيط تجربة التنقّل داخل الإمارة.

وقّع الاتفاقية كل من سعادة المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، وتالا نصولي المدير العام لشركة "أوبر" في دولة الإمارات، وذلك في مقر الهيئة .

وبموجب هذه الاتفاقية سيتمكن المتعاملون من طلب رحلات الأجرة والليموزين بسهولة وموثوقية عبر تطبيق أوبر، المتاح على مدار 24 ساعة يومياً، بضغطة زر واحدة وسيتمكن الركّاب من دفع أجرة الرحلة بشكل آمن ورقمي، مما يسهم في تبسيط التجربة وتعزيز سهولة التنقّل اليومي.

وأوضح البلوشي أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي ضمن جهود الهيئة المستمرة لتطوير خدمات النقل وتبني الحلول الرقمية الذكية التي ترتقي بتجربة المتعاملين وتواكب رؤية حكومة رأس الخيمة نحو منظومة نقل ذكية ومستدامة.

وأشار إلى أن تشغيل مركبات الأجرة والليموزين عبر تطبيق "أوبر" يمثل نقلة نوعية في قطاع النقل بالإمارة، من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم تكامل منظومة النقل الذكي.

وأضاف أن هذه الشراكة تتيح لشريحة أوسع من الزوار والسياح والمقيمين خيارات نقل مريحة وسهلة عبر المنصات الذكية، خصوصاً مع النمو المتواصل في أعداد زوار الإمارة سنوياً وأكد أن رأس الخيمة تُعد من بين المدن القليلة في الشرق الأوسط التي تُشغّل مركبات الأجرة عبر تطبيق "أوبر"، مما يعكس التزام الهيئة بتبنّي أحدث الابتكارات في قطاع النقل.

من جانبها قالت المدير العام لشركة أوبر في دولة الإمارات: " تُمثّل شراكتنا مع هيئة رأس الخيمة للمواصلات لإطلاق خدمة تطبيق "أوبر" في الإمارة خطوةً هامةً نحو تحقيق رؤية رأس الخيمة في توفير حلول تنقل ذكية ومستدامة ومتنوعة ونحن نقدم الآن خيار طلب سيارات الأجرة والليموزين، بكل سهولة عبر تطبيق "أوبر"، مما يُتيح للسكان والسياح والزوار تجربة سلسة وخيارات أوسع للتنقل ويعكس هذا التعاون الجهود المستمرة المشتركة بالتحول الرقمي وبناء مستقبلٍ أكثر كفاءةً للتنقل في جميع أنحاء الإمارة".

تأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود هيئة رأس الخيمة للمواصلات المستمرة لتعزيز كفاءة خدمات النقل وتسهيل تجربة التنقّل للمتعاملين، بما يلبي احتياجات السكان والزوار، ويواكب النمو المتزايد في أعداد مستخدمي وسائل النقل في الإمارة.