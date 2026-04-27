"هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة" تتعاون مع 10 شركات ناشئة عالمية لدعم الأسر في الدولة

أبوظبي في 27 أبريل/ وام/ أبرمت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة شراكات مع 10 شركة ناشئة عالمية متخصصة في مجال الطفولة المبكرة، وذلك ضمن برنامج "أنجال زِ"، بهدف تمكين الوالدين ومقدّمي الرعاية في مختلف أنحاء دولة الإمارات من الوصول إلى حلول وخدمات عملية تدعم جودة حياة الأطفال وتعلّمهم وتطورهم المعرفي، وتعزّز الروابط الأسرية الإيجابية داخل المنزل.

وأوضحت الهيئة أن هذه الشراكات تتيح باقة من الخدمات يُقدّم بعضها مجاناً فيما تقدّم شركات أخرى عروضاً بأسعار مخفّضة .

وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، ساهم برنامج "أنجال زِ" التابع للهيئة في تحديد ودعم الشركات الناشئة في مجال الطفولة المبكرة التي تقدم حلولاً قابلة للتطبيق في الحياة اليومية للأسر.

ومن خلال هذه المبادرة، تتيح الهيئة هذه الحلول للأسر في دولة الإمارات، بما يسهم في دعم استمرارية التعلّم، وتعزيز الرفاه العاطفي، وتنظيم أنماط النوم، وتقوية الروابط الأسرية.

وقالت صالحة العزري، مديرة إدارة البحوث والحلول المعرفية في قطاع المعرفة والريادة في هيئة أبوظبي للطفولة المبكّرة، إنه عندما يتأثر الروتين اليومي للأسرة، ينعكس ذلك بشكل مباشر على الأطفال، ويتزايد الضغط على أولياء الأمور ومقدمي الرعاية بشكل سريع، ومن هنا، اختارت الهيئة هذه الشركات الناشئة بعناية، استناداً إلى حلول تتسم بالعملية والموثوقية وسهولة الاستخدام داخل المنزل.

وأضافت أنه على الرغم من تنوّع هذه العروض بين خدمات مجانية وأخرى مخفّضة، فإن الهدف واحد؛ وهو تزويد الأسر بأدوات موثوقة يُمكنها الاعتماد عليها لدعم صحة أطفالها وتعلّمهم وتعزيز ترابطهم الأسري خلال الفترات الصعبة.

ويمكن للأسر في دولة الإمارات الاستفادة من الأدوات والخدمات التي تقدمها الشركات العشر المشاركة وإمكانية الوصول مجاناً وتشمل أولا كوبتيل (Cubtale) وهو تطبيق مخصص للوالدين يتيح لمقدمي الرعاية تتبّع الروتين اليومي ومراقبة مؤشرات النمو الأساسية للرضّع والأطفال ثانيا بيكاباك (Peekapak) وهي منصة للتعلّم الاجتماعي والعاطفي مصمّمة لمساعدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و8 سنوات على بناء مهارات التعاطف، والمرونة النفسية، والوعي العاطفي ثالثا جيد (Jade) وهو منصة تعليمية تنموية حائزة على جوائز وموجّهة للأطفال من عمر 6 إلى 12 سنة، تعزّز المهارات المعرفية والعاطفية والاجتماعية، مع توفير دعم شامل للأطفال من أصحاب الهمم رابعا إنريتشلي (Enrichly) وهي منصة رقمية للأطفال من عمر 6 إلى 12 سنة تعزّز المرونة العاطفية والثقة بالنفس والصحة النفسية.

وفيما يخص الأدوات والخدمات التي تقدم مع إمكانية الوصول بأسعار مخفضة تشمل مونكي بوكس (MonkiBox) وهي مجموعة ألعاب تفاعلية مستوحاة من منهج "مونتيسوري" للأطفال من عمر 0 إلى 3 سنوات، تدعم النمو المبكر وريزينغ سوبر ستارز (Raising Superstars) وهوبرنامج تعليمي للأطفال من عمر 0 إلى 6 سنوات يطوّر مهاراتهم من خلال أنشطة مشتركة بين الوالدين والطفل وكاليز بوكس (Cali’s Books) وهو عبارة عن مجموعة من الكتب التفاعلية للأطفال من عمر 0 إلى 5 سنوات تدعم التعلّم المبكر، وتنمية المهارات اللغوية، وتعزز المشاركة الأسرية و كوكورو كيدز (Kokoro Kids) وهي منصة تعليمية قائمة على اللعب للتعلّم الاجتماعي والعاطفي للأطفال من عمر 3 إلى 8 سنوات، تساعدهم على فهم مشاعرهم والتعبير عنها و وندر تري (WonderTree) منصة تعليمية قائمة على الحركة ومخّصصة للأطفال من "أصحاب الهمم" من عمر 4 سنوات فما فوق، تجمع بين النشاط البدني والألعاب التعليمية وزينيمال (Zenimal) وهو جهاز لليقظة الذهنية خالٍ من الشاشات ومصحوب بتطبيق داعم، يساعد الأطفال والأسر على إدارة مشاعرهم وتحسين جودة النوم.

ويمكن للأسر المقيمة في دولة الإمارات الاستفادة من العروض المتاحة عبر زيارة الرابط https://www.eca.gov.ae/anjal-z/anjal-z-offer واستخدام الرمز الترويجي"FAMILYTIME" حيثما ينطبق ذلك.

ولضمان إيصال هذه الحلول إلى الأسر التي تحتاجها بشكل أكبر ، تتعاون هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة مع مجموعة متنوعة من الشركاء، من بينهم " هيئة المساهمات المجتمعية - معاً"، و"هب71"، ودائرة الصحة- أبوظبي، ودائرة التعليم والمعرفة، ودائرة تنمية المجتمع، وهيئة زايد لأصحاب الهمم، وهيئة الرعاية الأسرية، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وغيرهم.