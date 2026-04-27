الخماسي الحديث ينظم بطولة البياثل والترياثل وليزر رن على شاطئ كلباء 1 و2 مايو

دبي في 27 أبريل /وام/ ينظم اتحاد الإمارات للخماسي الحديث منافسات البطولة المفتوحة للبياثل والترياثل وليزر رن، بالتعاون مع نادي كلباء الثقافي الرياضي، يومي 1 و2 مايو المقبل على شاطئ مدينة كلباء، ضمن جهوده لتطوير ونشر رياضات الخماسي الحديث على مستوى الدولة.

تأتي إقامة البطولة ضمن استعدادات الاتحاد لاستضافة البطولة الآسيوية للبياثل والترياثل وليزر رن المقررة في أكتوبر المقبل، بما يعكس جاهزية الدولة لتنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية القارية.

تشهد البطولة مشاركة أكاديميات ومراكز تدريب السباحة، إلى جانب أندية من مختلف إمارات الدولة، في إطار تعزيز قاعدة الممارسين واكتشاف المواهب، مع إقامة منافسات في مختلف الفئات وتكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الفردي والفرق.

وأكدت الدكتورة هدى المطروشي، رئيسة اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، أن تنظيم البطولة على شاطئ كلباء يأتي ضمن جهود نشر اللعبة وتعزيز حضورها المجتمعي، مشيرة إلى أن إقامة المنافسات في البيئات الطبيعية تضيف بعداً مميزاً وتسهم في رفع جاذبية الحدث.

وأضافت أن اختيار شاطئ كلباء يعكس توجه الاتحاد نحو تنويع مواقع الفعاليات وربطها بالمقومات السياحية والبيئية، بما يسهم في استقطاب المشاركين ومنح اللاعبين تجربة تنافسية متكاملة.