جامعة العين تعزز مسيرتها العلمية بنشرأكثر من 5000 بحث بقاعدة سكوبس الدولية

العين في 27 أبريل /وام/ نشرت جامعة العين أكثر من 5,000 بحث علمي في قاعدة بيانات «سكوبس» مما يعد تقدماً لافتاً في مسيرتها البحثية.

شملت الأبحاث المنشورة مجلات علمية محكّمة، ومؤتمرات دولية، وفصولاً في كتب متخصصة، في دلالة واضحة على النمو المستمر في إنتاجها العلمي وتعزيز حضورها الأكاديمي على المستويين المحلي والدولي.

يجسّد هذا الإنجاز التزام الجامعة بتوجيه البحث العلمي نحو القضايا العالمية حيث ارتبطت 3,082 ورقة بحثية من إجمالي الإنتاج العلمي بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مع تركيز واضح على مجالات حيوية تشمل الصحة، وجودة التعليم، والصناعة والابتكار، والبنية التحتية، والنمو الاقتصادي، وبناء الشراكات، مسجلةً ما يقارب 80,837 استشهاداً علمياً، بما يعكس اتساع الأثر المعرفي والتطبيقي لهذه الأبحاث.

وفي سياق تعزيز جودة المخرجات البحثية، أظهرت المؤشرات أن 79.4% من إجمالي الأبحاث نُشرت في مجلات مصنّفة ضمن الفئتين الأولى والثانية Q1 وQ2، ما يعكس تركيز الجامعة على جودة النشر العلمي في القنوات العلمية عالية التأثير، بالتوازي مع تبنيها نهجاً بحثياً متعدد التخصصات يتماشى مع توجهاتها الاستراتيجية.

وشكّل التعاون الدولي جزءاً أساسياً من هذا التقدم، إذ تم إنجاز نحو 70% من الأبحاث بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية وبحثية عالمية مرموقة، إلى جانب تنظيم واستضافة مؤتمرات علمية دولية متخصصة، إضافة إلى توسيع الشراكات البحثية من خلال اتفاقيات وبرامج دولية، بما يسهم في تعزيز التبادل الأكاديمي وتطوير العمل البحثي.

وينسجم هذا التقدم مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، ويحقق رؤية جامعة العين 2028 التي تضع البحث العلمي في مقدمة أولوياتها.

وتواصل الجامعة تطوير بيئتها البحثية من خلال دعم المشاريع متعددة التخصصات، وربط نتائج الأبحاث بالتطبيقات العملية، إلى جانب إنشاء مختبرات متقدمة في مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي، المياه والطاقة والاستدامة، والعلوم الصيدلانية، بما يعزز من دورها في دعم مسارات التنمية الوطنية.

ويعكس هذا الإنجاز، المتحقق خلال فترة زمنية وجيزة منذ تأسيس الجامعة، تطور منظومة البحث العلمي فيها القائمة على الجودة والتعاون الدولي وإنتاج المعرفة ذات الأثر، وهو ما يتجلى في حضورها المتنامي على الساحة الأكاديمية العالمية، بما في ذلك إدراج عدد من أعضاء هيئتها التدريسية ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء الأكثر استشهاداً على مستوى العالم، وفق تصنيفات صادرة عن جامعة ستانفورد.

ويؤكد هذا التقدم البحثي التزام جامعة العين بترسيخ اقتصاد معرفي مستدام، من خلال ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع، وتعزيز الابتكار كركيزة أساسية للتنمية.

تعد منصة سكوبس (Scopus) أضخم قاعدة بيانات للملخصات والمراجع (Citations) في العالم، تملكها دار النشر الهولندية "إلسيفير" (Elsevier) وتأسست عام 2004 وتغطي آلاف المجلات العلمية المحكّمة، الكتب، وبراءات الاختراع في تخصصات العلوم، التكنولوجيا، الطب، والعلوم الاجتماعية والإنسانية وتعتبر مرجعاً رئيسياً لتقييم رصانة البحوث وتصنيف المجلات والمؤلفين.