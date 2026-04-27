أشغال الشارقة: إنجاز“الخط الأوسط” لتصريف المياه مطلع العام المقبل لخدمة 23 منطقة

الشارقة في 27 أبريل/وام/ تواصل دائرة الأشغال العامة في الشارقة تنفيذ مشروع “الخط الأوسط” لتصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية، بتكلفة تبلغ 500 مليون درهم، على أن يتم إنجازه مطلع العام المقبل، ضمن واحد من أكبر المشاريع الاستراتيجية الرامية إلى رفع كفاءة البنية التحتية في الإمارة.

يخدم المشروع 23 منطقة حيوية ذات كثافة سكانية ويشكل بحد ذاته منظومة هندسية متكاملة تمتد على مسافات طويلة، وتعمل كشبكة حيوية لضمان انسيابية الحركة ومنع تجمعات المياه في الطرق والمناطق السكنية.

قُسّم المشروع إلى ثلاثة نطاقات رئيسية، يشمل الأول تنفيذ خط الضخ الرئيسي مع خطوط فرعية بطول 16 كيلومتراً باستخدام تقنية الحفر النفقي وعلى عمق يصل إلى 20 متراً، فيما يتضمن النطاق الثاني إنشاء محطتي ضخ رئيسيتين هما “الغبيبة” و”السور” مع شبكات فرعية داعمة، لضمان كفاءة نقل المياه وتدفقها نحو البحر.

ويشمل النطاق الثالث تنفيذ المصبات البحرية و55 غرفة تفتيش بأعماق تتراوح بين 15 و20 متراً، بما يعزز كفاءة التشغيل وسهولة الصيانة.

يُنفذ المشروع على مرحلتين تشمل المرحلة الأولى، المقرر إنجازها بنهاية عام 2026، عدداً من المناطق الحيوية، فيما تستكمل المرحلة الثانية خلال النصف الأول من عام 2027 لتغطية بقية المناطق المستهدفة.

ويعتمد المشروع بشكل رئيسي على تقنية الحفر النفقي بطول 15 كيلومتراً، مقابل 800 متر فقط للحفر المفتوح، حفاظاً على انسيابية الحركة المرورية، مع استخدام أنابيب متطورة ذات عمر افتراضي طويل.

ويغطي المشروع مساحة تصل إلى 4 آلاف هكتار، بمشاركة أكثر من 651 عاملاً، حققوا نحو مليوني ساعة عمل آمنة، في إطار الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة.