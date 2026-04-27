13% نموا في إيرادات "الإمارات لتعليم القيادة" خلال الربع الأول

أبوظبي في 27 أبريل/وام/ارتفعت الإيرادات الإجمالية لشركة الإمارات لتعليم القيادة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 189 مليون درهمٍ خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ167 مليون درهم خلال الفترة نفسها من 2025، محققة نمواً بنسبة 13%.

وأظهرت مؤشرات الربحية وفق بيان للشركة تحسناً ملحوظاً بعدما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 94 مليون درهم في الربع الأول مقارنة بـ 84 مليون درهم في الربع الأول من 2025، مسجلة نمواً بنسبة 12%، فيما بلغ صافي الربح 75 مليون درهم، مقارنة بـ 69 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي بنمو نسبته 9%.

وقال خالد الشميلي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتعليم القيادة، إن نتائجنا للربع الأول تعكس بداية قوية لعام 2026، لافتاً إلى أن التركيز خلال المرحلة المقبلة سيكون على تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوسيع نطاق الخدمات، والاستفادة من التحول الرقمي في قطاع التنقل بدولة الإمارات، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

من جانبه، قال الدكتور أحمد عودة، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية : " حققنا نمواً قوياً في الأرباح والتدفقات النقدية خلال الربع الأول من العام، ما يعكس متانة مركزنا المالي وانضباطنا في إدارة التكاليف، ونواصل التركيز على تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين، مع الحفاظ على مرونة مالية عالية تمكّننا من التكيف مع المتغيرات ودعم خططنا التوسعية خلال العام".