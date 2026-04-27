"ملتقى ند الشبا" يعزز الوعي الأمني والمروري بين العائلات والأطفال

دبي في 27 أبريل/وام/ نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلةً بمجلس الروح الإيجابية ومركز شرطة ند الشبا، ملتقى ند الشبا المجتمعي في حديقة سيكل بارك، بهدف تعزيز الوعي الأمني والمروري لدى أفراد المجتمع، وترسيخ مفاهيم السلامة العامة بين العائلات والأطفال.

يأتي تنظيم الملتقى تحت مظلة وزارة الداخلية، ضمن جهود شرطة دبي لتكثيف المبادرات المجتمعية الهادفة إلى الوقاية من المخاطر، ورفع مستوى الالتزام بالقوانين، وتعزيز التواصل المباشر مع مختلف فئات المجتمع.

تضمن الملتقى برامج توعوية قدمتها الإدارة العامة للمرور ركزت على الالتزام بالقوانين المرورية، وآليات التواصل مع الجهات المختصة عبر الرقم 999 للحالات الطارئة، و901 لغير الطارئة، إلى جانب عروض تطبيقية قدمتها إدارة التفتيش الأمني K9، ومشاركة مركز شرطة الخيالة، بما يسهم في ترسيخ المفاهيم الأمنية بأسلوب تفاعلي.

واشتملت الفعاليات على أنشطة مجتمعية موجهة للأطفال، في إطار دعم توجهات شرطة دبي بناء بيئة آمنة وتعزيز الشراكة المجتمعية.

يُعد الملتقى امتداداً لسلسلة مبادرات ينفذها مجلس الروح الإيجابية، ضمن نهج استباقي يركز على الوقاية وتعزيز جودة الحياة في إمارة دبي.