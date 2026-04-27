أشغال الشارقة تنجزحديقة شاطئ السيدات في دبا الحصن

الشارقة في 27 أبريل/وام/ أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة مشروع حديقة شاطئ السيدات في دبا الحصن على مساحة إجمالية تبلغ 6,350 متراً مربعاً، وذلك في إطار جهودها لتطوير المرافق الترفيهية والخدمية المخصصة للنساء وتعزيز جودة الحياة في المنطقة.

يضم المشروع مبنى يتكون من جناحين، يشتملان على صالة لياقة بدنية، وقاعة إبداع، ومقهى، ومكاتب إدارية، وعيادة، ومصلى، وغرف حراسة، إلى جانب مختلف الخدمات المساندة، بما يوفر بيئة متكاملة للأنشطة الرياضية والاجتماعية والترفيهية.

وشملت الأعمال توريد وتركيب منطقة ألعاب مظللة مزودة بأرضيات مطاطية آمنة، وتنفيذ ممشى مطاطي مخصص لممارسة الرياضة على امتداد الواجهة البحرية.

وفي إطار تعزيز السلامة، أنجزت الدائرة حاجز حماية صخري بطول 200 متر لحماية الشاطئ والمرافق من تأثير الأمواج، إضافة إلى إحاطة الموقع بسور بارتفاع 3 أمتار لتوفير الخصوصية، إلى جانب إنشاء أبراج إنقاذ ومناطق استحمام وغرف خدمات.

يأتي تنفيذ المشروع ضمن مساعي دائرة الأشغال العامة بالشارقة لتعزيز البنية التحتية الترفيهية في دبا الحصن، وتوفير بيئة آمنة ومتكاملة للسيدات لممارسة الأنشطة الرياضية والبحرية.