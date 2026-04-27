"أدنوك للإمداد والخدمات" تتسلم سادس ناقلة غاز طبيعي مسال من الجيل الجديد لتعزيز تدفقات الطاقة العالمية

أبوظبي في 27 أبريل /وام/ أعلنت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي" اليوم عن تسلمها "الطويلة"، سادس ناقلة غاز طبيعي مسال جديدة بسعة 175,000 متر مكعب من حوض "جيانغ نان" الصيني لبناء السفن والتي ستسهم في تعزيز أسطول الشركة وتمكين النقل الموثوق للطاقة إلى الأسواق العالمية.

تُعد الناقلة جزءاً من طلبية شراء أسطول ناقلات غاز طبيعي مسال بقيمة 4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار) تم تقديمها عام 2022، وذلك في إطار دعم توسعة وتحديث أسطول الشركة لتلبية الطلب المتنامي في أسواق الطاقة العالمية بكفاءة أعلى.

وبهذه المناسبة، قال القبطان عبدالكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات: "تعزز كل ناقلة جديدة قدرتنا على توفير خدمات نقل موثوقة للطاقة والسلع الأساسية عبر المسارات الدولية، خصوصاً في وقت تشهد فيه سلاسل الإمداد ضغوطاً متزايدة ونواصل توسيع طاقة أسطولنا بما يتماشى بشكل وثيق مع طلب العملاء، ويتيح الاستفادة من الفرص التجارية وتوفير رؤية طويلة الأمد للأرباح.. وسينعكس ذلك على مستثمرينا أيضا من خلال تحقيق قيمة مستدامة وعوائد للمساهمين".

وتحتوي شحنة غاز طبيعي مسال واحدة بسعة 175,000 متر مكعب 1.1 تيراواط/ساعة من الطاقة تقريباً، أي ما يعادل متوسط الطلب الشتوي على الغاز لنحو 100,000 منزل في أوروبا الوسطى.

يُعد الغاز الطبيعي المسال مساهماً رئيسياً في تعزيز مرونة الإمدادات ويدعم توازن منظومة الطاقة خلال فترات ذروة الطلب.

وتم تخصيص معظم طاقة "أدنوك للإمداد والخدمات" الإضافية لنقل الغاز الطبيعي المسال عبر عقود طويلة الأمد مع عملاء خارجيين وشركات تابعة لمجموعة "أدنوك".. ويعد قرابة 60% من إيرادات الشركة ومشروعها المشترك "إيه دبليو للملاحة" مؤمّنة من خلال عقود طويلة الأمد.

وتضمن هذه الاستراتيجية التجارية المنضبطة ترجمة التوسع في الطاقة الاستيعابية إلى نمو في الإيرادات وتعزيز الأداء الربحي للشركة.

ويتماشى توسّع الطاقة الاستيعابية لأسطول الشركة مع مسار النمو العام لمجموعة "أدنوك"، بما يدعم عملياتها في قطاع التكرير والتصنيع، ويعزز دور دولة الإمارات في سلسلة الإمداد العالمية للطاقة.

وتمت مراسم تسمية وتسليم الناقلة الجديدة "الطويلة" التي أُقيمت في حوض بناء السفن جيانغ نان في شنغهاي، بحضور منى موسى، مديرة الخدمات العامة في "أدنوك للإمداد والخدمات".

وعلى المستوى التشغيلي، تم تجهيز ناقلات الغاز الطبيعي المسال الجديدة بسعة 175,000 متر مكعب بتقنيات متقدمة عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة، لتقليل انبعاثات غاز الميثان بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بتكنولوجيا الناقلات السابقة.

وتؤكد هذه المزايا التزام أدنوك للإمداد والخدمات بالكفاءة التشغيلية، وخفض الانبعاثات، وتحسين الأداء من حيث التكاليف، وضمان نقل مسؤول للطاقة.

وتواصل أدنوك للإمداد والخدمات توسيع أسطولها العالمي لدعم طلب العملاء على النقل الموثوق للطاقة والسلع الأساسية.

وإلى جانب ناقلات الغاز الطبيعي المسال الست التي تم استلامها حتى الآن، تمتلك الشركة برنامجاً قوياً من السفن قيد الإنشاء يشمل سبع ناقلات إيثان عملاقة وأربع ناقلات أمونيا عملاقة، وذلك ضمن طلبية بقيمة 7 مليار درهم (1.9 مليار دولار) تم إبرامها في عام 2024 من قبل شركة "إيه دبليو للملاحة"، مشروعها الاستراتيجي المشترك مع مجموعة "وانهوا" الصينية للصناعات الكيميائية.

وفي العام نفسه، قامت أدنوك للإمداد والخدمات أيضاً بطلب ثماني ناقلات غاز طبيعي مسال بقيمة تصل إلى 9.2 مليار درهم (2.5 مليار دولار) من شركتي "سامسونغ للصناعات الثقيلة" و"هانوا أوشن"، ما يعزز مسار نموها الدولي.