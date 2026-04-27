طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً

أبوظبي في 27 أبريل/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والرياح شمالية غربية – جنوبية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والخليج العربي متوسط إلى خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 10:46 والمد الثاني 59:23 والجزرالأول عند الساعة 17:04 والجزر الثاني عند الساعة 05:58.

وبحر عمان متوسط إلى خفيف الموج أيضا ويحدث المد الأول عند الساعه 43:19 والمد الثاني عند الساعة 08:42 والجزر الأول عند الساعة 45:13 والجزر الثاني عند الساعة 21:02.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 39 27 55 30

دبي 40 26 60 30

الشارقة 41 28 60 25

عجمان 35 27 55 40

أم القيوين 38 22 55 25

رأس الخيمة 41 26 55 20

الفجيرة 42 29 50 15

العـين 41 26 45 15

ليوا 40 26 50 15

الرويس 37 27 55 25

السلع 37 26 55 25

دلـمـا 32 27 80 40

طنب الكبرى / الصغرى 34 27 80 45

أبو موسى 34 27 80 45