"مدينة دبي الطبية" تضع حجر الأساس لاثنين من أبرز مشاريعها التطويرية

دبي في 27 أبريل /وام/ أعلنت سلطة مدينة دبي الطبية، الجهة المنظّمة والمشرفة على تنمية الأعمال في مدينة دبي الطبية، عن وضع حجر الأساس لاثنين من أبرز مشاريعها التطويرية، "بيكسل دي إتش سي سي" PIXEL DHCC و"ابن سينا+"IBN SINA+"، بما يعكس تقدماً مهماً في تنفيذ خطة تطوير المرحلة الأولى من مدينة دبي الطبية البالغة قيمتها 1.3 مليار درهم.

وبهذه المناسبة، قال عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية: "يمثل وضع حجر الأساس لمشروعي ’بيكسل دي إتش سي سي‘ و’ابن سينا+‘ خطوة محورية في تنفيذ خطتنا التطويرية.. ومن خلال توفير مرافق تدمج الاستدامة مع أرقى معايير التصميم العالمية، نواصل تطوير المنظومة المتكاملة في مدينة دبي الطبية واستقطاب الاستثمارات، ولا سيما الاستثمار الأجنبي المباشرويضمن ذلك تعزيز مساهمتنا في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، وترسيخ مكانة مدينة دبي الطبية وجهة عالمية للرعاية والرفاهية الصحية".

حضر حفل وضع حجر الأساس إلى جانب الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية، الدكتور خليل شريف، المدير الشريك لشركة إنترناشيونال فاونديشن جروب؛ ورولا الهاشم تريان، الرئيس التنفيذي لمكتب التصميم والهندسة المعمارية (DAR)؛ وجيمس آبوت، مدير المجموعة في شركة "بي آند تي أركيتكتس آند إنجنييرز ليمتد"؛ وعدد من كبار المسؤولين في سلطة مدينة دبي الطبية والجهات المعنية.

يندرج المشروعان في إطار جهود سلطة مدينة دبي الطبية لترسيخ مكانة مدينة دبي الطبية وجهة جاذبة للاستثمارات العالمية في القطاع الصحي، بما يدعم النمو المستمر لقطاع الرعاية الصحية في دبي.

يُعد "بيكسل دي إتش سي سي" أول مبنى مكتبي في مدينة دبي الطبية حاصل على التصنيف البلاتيني- الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، وهو من تصميم شركة بي آند تي أركيتكتس آند إنجنييرز ليمتد ويشمل مساحة 13,000 متر مربع موزعة على تسعة طوابق، ويوفر مجموعة من الوحدات المكتبية التي تواكب مختلف احتياجات الشركات، ومساحات تجارية في الطابق الأرضي.

مجمع متخصص

أما مشروع "ابن سينا+" فهو مجمّع طبي مصمم خصيصاً، بإشراف مكتب التصميم والهندسة المعمارية (DAR) في دبي ويمتد على مساحة 5,800 متر مربع عبر خمسة طوابق، ويوفر مساحات مرنة لتلبية احتياجات غُرف العمليات الجراحية والمختبرات والعيادات الخارجية ومختلف الوحدات الطبية وغيرها.. ويُعد IBN SINA+"ابن سينا+" امتداداً لمجمع ابن سينا الحالي في مدينة دبي الطبية.

وبالتوازي مع هذه المشاريع، تعمل سلطة مدينة دبي الطبية على تطوير بنية تحتية داعمة تراعي معايير الوصول الشامل للجميع، وتلبية احتياجات مجتمع مدينة دبي الطبية المتنامي ومن المقرر استكمال المشروعين بحلول نوفمبر 2027.