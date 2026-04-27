لاعبو الإمارات يسيطرون على فئة الناشئين في بطولة فزاع للغوص الحر

دبي في 27 أبريل/وام/ سيطر لاعبو الإمارات على المراكز الأولى في فئة الناشئين ضمن منافسات النسخة الـ19 من بطولة فزاع للغوص الحر «الحياري»، التي نظمتها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، واختتمت أمس في مجمع حمدان الرياضي، بمشاركة دولية واسعة ومستويات تنافسية متقدمة.

شهدت البطولة مشاركة 16 دولة، في واحدة من أبرز نسخها من حيث تنوع المشاركين وقوة الأداء، بما يعكس الحضور الدولي المتنامي لهذه الرياضة المرتبطة بالموروث البحري لدولة الإمارات.

وفي فئة الناشئين، فرض لاعبو الإمارات تفوقهم على المراكز الثلاثة الأولى، حيث توج حمدان محمد خانجي بالمركز الأول بزمن 2:48 دقيقة، وجاء جاسم محمد الجنيبي ثانياً بزمن 2:38 دقيقة، فيما حل سالم عمر السويدي ثالثاً بزمن 2:30 دقيقة.

وفي بطولة المواطنين، أحرز عبد الله سالم المنصوري المركز الأول بزمن 5:19 دقيقة، تلاه عبد الرحمن أحمد مرزوقي في المركز الثاني بزمن 4:55 دقيقة، فيما جاء محمد جاسم الجنيبي ثالثاً بزمن 4:48 دقيقة.

وفي فئة المحترفين، توج الكرواتي غوران كولاك بالمركز الأول بعد تسجيله زمناً بلغ 8:30 دقيقة، فيما حل الروسي ألكسندر ماكسيموف ثانياً بزمن 8:04 دقيقة، وجاء البولندي ماتيوس مالينا ثالثاً بزمن 8:03 دقيقة.

وعقب ختام المنافسات، قام راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وحمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى، بحضور عبد الله شهداد مدير مجمع حمدان الرياضي، وأعضاء اللجنة الفنية والتنظيمية.

وأكد راشد حارب الخاصوني أن النسخة الـ19 من البطولة حققت نجاحاً تنظيمياً وفنياً لافتاً، مشيراً إلى أن النتائج والأرقام المسجلة تعكس مستوى التطور الذي وصلت إليه البطولة، وجاهزية المشاركين في واحدة من أقوى نسخها.

وأضاف أن استحداث بطولة مخصصة للمواطنين يمثل إضافة نوعية تسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية، وتطوير مستويات الأداء، ودعم حضور أبناء الدولة في هذه الرياضة المرتبطة بالهوية الوطنية.