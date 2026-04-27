سهيل بن بطي يتوج الفائزين ببطولة المواهب للتايكواندو بالفجيرة

الفجيرة في 27 أبريل/ وام/ اختتمت منافسات النسخة الأولى من بطولة المواهب للتايكواندو، بصالة مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، بمشاركة 445 لاعبا ولاعبة يمثلون 19 ناديا.

حضر الفعاليات وتوج الفائزين أمس سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، وسعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، بجانب عدد من المسؤولين.

وأسفرت منافسات فئة الشاب "حزام أبيض وأسود"، عن فوز نادي الفجيرة للفنون القتالية بالمركز الأول برصيد893 نقطة، و11 ميداليات، منها 6 ذهبيات وفضية و4 برونزيات، وجاء ثانيا نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، برصيد 10 ميداليات، بواقع ذهبية، و3 فضيات، و6 برونزيات، وثالثا نادي الشارقة للألعاب الفردية برصيد 7 ميداليات، بواقع ذهبيتين، وفضية، و4 برونزيات.

وتصدر نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس فئة الناشئين" حزام أبيض وأسود"، محرزا 765 نقطة، و8 ميداليات، بواقع 5 ذهبية، وفضيتين، وبرونزية، وحقق نادي الفجيرة للفنون القتالية المركز الثاني، برصيد 13 ميدالية، بواقع ذهبيتين، و6 فضيات و5 برونزيات، وجاء ثالثا نادي كينج وولف برصيد 6 ميداليات، منها ذهبية وفضية و4 برونزيات.

وأحرز نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أيضا المركز الأول لفئة الأشبال "9 إلى 10 سنوات"،" حزام أبيض وأسود"، محققا 565 نقطة، و10 ميداليات، بواقع ذهبيتين، و4 فضيات و4 برونزيات، وحقق نادي الشارقة للألعاب الفردية المركز الثاني برصيد 8 ميداليات، بواقع ذهبيتين، وفضية، و5 برونزيات، وجاءت أكاديمية فونيكس ثالثة برصيد 6 ميداليات، بواقع ذهبيتين، وفضية و3 برونزيات.

وسيطرت لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة على منافسات الآنسات "حزام أبيض وأسود"، برصيد 824 نقطة، و12 ميدالية، منها 4 ذهبيات، و5 فضيات، و3 برونزيات، وجاء نادي الفجيرة للفنون القتالية وصيفا برصيد 6 ميداليات، بواقع ذهبيتين، و4 برونزيات، ونادي كينج وولف ثالثا، بذهبية وفضية.

كما حقق نادي الشارقة الرياضي للمرأة صدارة الناشئات" حزام أبيض وأسود"، برصيد 1205 نقاط، و15 ميدالية، منها 7 ذهبيات، و5 فضيات، و3 برونزيات، وحصد نادي الفجيرة للفنون القتالية المركز الثاني برصيد 13 ميدالية، منها 3 ذهبية، و3 فضية، و7 برونزية، وجاء نادي كلباء الرياضي للمرأة ثالثا برصيد فضية و3 برونزية.

وشهدت منافسات الزهرات عمر" 9 سنوات إلى 11 سنة"" حزام أبيض وأسود"، فوز نادي الشارقة الرياضي للمرأة بالمركز الأول برصيد 1048 نقطة، و12 ميدالية، بواقع 7 ذهبية، وفضيتين، و3 برونزيات، وجاء نادي الفجيرة للفنون القتالية وصيفا محققا 13 ميدالية، منها ذهبية، و5 فضيات، و7 برونزيات، وذهب المركز الثالث إلى أكاديمية فونيكس، برصيد 4 ميداليات، بواقع ذهبية وفضية وبرونزيتين.