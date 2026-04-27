عبدالعزيز بن حميد يشهد فعالية "فخورين بالإمارات" بعجمان

عجمان في 27 أبريل /وام/ شهد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، فعالية "فخورين بالإمارات" التي نظمتها الدائرة، احتفاء بروح الانتماء والولاء للوطن، وتعبيراً عن الفخر والاعتزاز بإنجازاته ومكتسباته.

تضمن برنامج الفعالية - التي أقيمت صباح اليوم في مقر الدائرة بمشاركة الموظفين والمتعاملين - مجموعة من الأنشطة الوطنية الهادفة إلى ترسيخ روح الولاء للوطن وإحياء عادات وتقاليد المجتمع الإماراتي وتعزيز الهوية الوطنية.

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي أن دولة الإمارات أصبحت في مصاف الدول المتقدمة بفضل إرادة وحكمة الآباء المؤسسين وعزيمة قيادتنا الرشيدة التي تكمل المسيرة وتمضي بدولتنا بثبات نحو مستقبل واعد ونهضة تنموية شاملة بسواعد وعقول شابة أبدعت وتميزت في شتى المجالات.

وأضاف أن قيم الإتحاد ستظل راسخة وستبقى رايتنا شامخة بفضل ولاء أبناء الإمارات المخلصين والتفافهم حول القيادة الرشيدة التي قادت مسيرة البناء والتنمية وجعلت من وطننا الغالي واحة للسعادة ونموذجاً ناجحاً للريادة والتقدم.

من جانبه قال سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري: "نعتز بقيادتنا الحكيمة التي أخلصت لوطنها وتفانت في سبيل تحقيق سعادة ورفاهية شعبها لتقدم للعالم تجربة رائدة وملهمة تكللت ببناء دولة قوية ومتماسكة أصبحت عنوانا للأمن وواحة للسلام والتعايش".