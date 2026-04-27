"يورو جلف ترانسفورمر" ترفع استثماراتها في "حرة الحمرية" بالشارقة إلى 100 مليون درهم

الشارقة في 27 أبريل/ وام / أعلنت شركة "يورو جلف ترانسفورمر" المتخصصة في تصنيع محولات القدرة والتوزيع عن توسعة منشآتها الصناعية في المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة بإضافة منشأة تصنيع جديدة باستثمار جديد يقارب 60 مليون درهم ليرتفع إجمالي استثمارات الشركة في "حرة الحمرية" إلى نحو 100 مليون درهم وذلك استجابةً للطلب المتنامي على حلول الطاقة والبنية التحتية.

وتهدف التوسعة إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للشركة ضمن مجمع صناعي متكامل تبلغ مساحته 350 ألف قدم مربعة أي بما يزيد على ضعفَي المساحة القائمة لمرافق التصنيع البالغة 150 ألف قدم مربعة.

وتتيح المنشأة الجديدة زيادة إنتاج محولات التوزيع إلى جانب تطوير محوّلات بسعات أعلى تصل إلى فئة الجهد 220 كيلو فولت بما يلبي متطلبات مشاريع الكهرباء والصناعة والقطاع البحري مع التركيز على تقديم حلول متخصصة تدعم احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية.

وقام سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة اليوم بجولة تفقدية في المنشأة الصناعية الجديدة اطلع خلالها على خطوط الإنتاج بمراحلها المختلفة والمزودة بأحدث التجهيزات وفقاً لأرقى المعايير لإجراء الاختبارات الروتينية والنوعية الخاصة بالمحولات، واستمع من المسؤولين في الشركة إلى شرح حول المنظومة الصناعية المتكاملة التي تعتمدها من التصميم والتطوير وحتى الاختبار والتركيب والصيانة والخطط المستقبلية لتلبية الطلب المتزايد.

وأكد سعادته أن "حرة الحمرية" في الشارقة تواصل توفير التسهيلات والبنية التحتية المتطورة التي تجعل من المنطقة وجهة مفضلة للاستثمارات الصناعية واللوجستية، معرباً عن فخره باستمرار الشركات الصناعية في اختيار المنطقة الحرة بالحمرية كمركز لإطلاق توسعاتها.

وأشار إلى أن توسعات "يورو جلف ترانسفورمر" تعكس جاذبية المقومات التشغيلية المتكاملة التي توفرها المنطقة من بنية تحتية حديثة وخدمات لوجستية متصلة بالموانئ والمطارات، موضحا أن الهيئة تعمل ضمن رؤية متكاملة لتطوير مرافقها وخدماتها بما يواكب تطلعات المستثمرين ويعزز مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.

من جانبه أوضح ميشيل عزيز المدير التنفيذي لـ"يورو جلف ترانسفورمر" أن التوسعة تأتي ضمن رؤية إستراتيجية قصيرة وطويلة المدى تركز على التوسع الصناعي المتقدم داخل دولة الإمارات بأحدث التقنيات والمعدات من خلال منشأة صناعية متخصصة في تصنيع محولات القدرة من فئة 132/220 كيلوفولت بما يدعم مكانة الشركة في قطاع محولات الجهد العالي وقدرتها على تلبية متطلبات مشاريع الطاقة الكبرى في الأسواق المحلية والإقليمية.

وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم في رفع الطاقة الإنتاجية للشركة إلى ثلاثة أضعاف القدرة الحالية حيث تساعد المقومات التي توفرها المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة بما في ذلك البنية التحتية الصناعية المتقدمة ومنظومة الخدمات اللوجستية والإدارية المتكاملة والموقع الاستراتيجي المرتبط بالموانئ والمطارات في تحفيز خطط الشركة التوسعية.

وتساهم التوسعة الجديدة في تعزيز فرص توظيف الكوادر البشرية حيث يعمل بالشركة حالياً 256 موظفاً وتعزز قدراتها لمواصلة توفير منتجاتها لأسواقها الحالية والمستقبلية داخل الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتستهدف الشركة بشكل رئيسي قطاع المرافق وقطاع الطاقة من خلال تلبية احتياجات شركات الكهرباء ومشغلي شبكات النقل والتوزيع ومشاريع الطاقة الكبرى ما يعزز موقعها كشريك تقني متخصص في هذا المجال الحيوي.

وتضم قاعدة عملاء الشركة عدداً من أبرز الجهات والشركات العاملة في قطاعي المرافق والطاقة من بينها "هيئة كهرباء ومياه الشارقة" (سيوا) و"هيئة كهرباء ومياه دبي" (ديوا) و"هيئة الكهرباء والماء" البحرينية وشركة "أبوظبي الوطنية للطاقة" (طاقة) وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة الشارقة الوطنية للنفط والشركة السعودية للكهرباء.